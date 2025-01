15 janvier 2025 à 08h01 par La rédaction | 15 janvier 2025 à 09h03

Huawei Mate X6 : un challenger de poids dans l'univers des smartphones pliables haut de gamme

Les smartphones pliables se multiplient sur le marché, avec des formats "livre" proposés par Samsung, Google, Honor et OnePlus. Cependant, Huawei se distingue avec son approche plus audacieuse. Après avoir marqué les esprits avec le Mate XT, un modèle à trois plis, la marque lance désormais le Mate X6 en France, un nouveau venu dans l'univers des smartphones pliables. Avec ce nouveau modèle, Huawei entend concurrencer des appareils tels que le Samsung Galaxy Z Fold6 et le Honor Magic V3 sur le marché des smartphones pliants haut de gamme.

Le Mate X6 adopte un format pliable de type livre, avec une épaisseur de 9,85 mm lorsqu'il est plié et de 4,6 mm une fois déplié, pour un poids de 239 grammes.

Le smartphone est équipé de deux écrans OLED : un écran externe de 6,45 pouces avec une résolution de 2440 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif LTPO de 1 à 120 Hz, offrant une luminosité maximale de 2500 nits ; et un écran interne de 7,93 pouces avec une résolution de 2440 x 2240 pixels, également doté d'un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz et d'une luminosité maximale de 1800 nits.

Performances et Autonomie

Sous le capot, le Mate X6 est propulsé par le processeur Kirin 9020, accompagné de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage interne. Il fonctionne sous EMUI 15, basé sur Android, et ne dispose pas de la connectivité 5G, se limitant à la 4G.

Le smartphone est alimenté par une batterie de 5110 mAh, compatible avec la charge filaire rapide de 66 W et la charge sans fil de 50 W.

Le Mate X6 se distingue par son système photographique avancé, comprenant un triple capteur arrière : un capteur principal de 50 Mpx avec ouverture variable de f/1.4 à f/4.0, un ultra grand-angle de 40 Mpx (f/2.2) et un téléobjectif périscopique de 48 Mpx (f/3.0) offrant un zoom optique x4. La caméra frontale, quant à elle, est dotée d'un capteur de 8 Mpx.

Prix et Disponibilité

Le Huawei Mate X6 est commercialisé au prix de 1999 euros pour la configuration avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il est disponible en deux coloris : Rouge Nébuleux et Noir.