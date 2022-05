30 mai 2022 à 00h15 par Philippe

Huawei Mate Xs 2 : un nouveau smartphone pliable à 1999 euros

Après l'avoir commercialisé en Chine, Huawei vient d'annoncer l'arrivée en juin du Mate Xs 2 en France. Grâce à son écran totalement plat, sans aucun creux, lorsqu'il est déplié, ce smartphone pliable possède un sérieux atout face au leader du secteur, le Samsung Galaxy Z Fold 3. La marque chinoise n'a donc pas lésiné sur les moyens pour venir concurrencer Samsung sur le marché des smartphones pliables.

Ce Huawei Mate Xs 2 est doté d'une nouvelle génération de charnière Falcon Wing à double rotation. Le smartphone est également équipé de fonctionnalités, telles qu'un écran pliable True-Chroma de 7,8 pouces et d'un système de caméra True-Chroma de 50 Mpx compatible avec l'optique Huawei XD. Il pèse 255 grammes. Ces matériaux ont d'ailleurs permis de réduire le poids total du smartphone grâce à l'emploi de fibres de verre ultra légères pour le fond du smartphone. Des alliages de titane de qualité aérospatiale et d'acier ultra léger à haute résistance ont également été utilisés pour sa structure.

Le Huawei Mate Xs 2 intègre la nouvelle génération de charnière Falcon Wing à double rotation exclusive de Huawei. Enfin, le Huawei Mate Xs 2 adopte un écran composite, son design similaire aux systèmes anticollision des voitures en fait un excellent amortisseur. Cette barrière anti-chocs améliore la flexibilité du smartphone et sa résistance aux chocs.

Un concept monobloc

Le Huawei Mate Xs 2 adopte un design classique de pliage vers l'extérieur. Déplié, le Huawei Mate Xs 2 possède un écran True-Chroma de 7,8 pouces, avec une résolution élevée de 2480 x 2200 pixels1. Le smartphone affiche également un ratio de 8:7,1 et supporte un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, une gradation PWM haute fréquence de 1440 Hz et un taux d'échantillonnage tactile allant jusqu'à 240 Hz. En parallèle, la couche nano optique antireflet permet de réduire la réflectivité de l'écran, ce qui donne aux utilisateurs une meilleure expérience de lecture à la lumière du soleil.

Le système de caméra True-Chroma du Huawei Mate Xs 2 comprend une caméra True-Chroma de 50 Mpx. L'optique Huawei XD améliorée apporte une toute nouvelle technologie de récupération de l'information afin d'améliorer la clarté de l'image.

Avec la fonction Mirror Shooting du Huawei Mate Xs 2, les utilisateurs ont la possibilité de prévisualiser les prises de vue en temps réel simultanément sur les deux écrans grâce au viseur numérique de l'appareil photo. Le Huawei Mate Xs 2 intègre également la nouvelle génération d'AI Remove. Il suffit alors de cliquer sur les objets sélectionnés pour les supprimer afin de modifier facilement les photos. Parallèlement, le téléobjectif et l'ultra grand angle permettent à l'utilisateur de capturer facilement des vues larges et lointaines en un seul cliché.

Lorsqu'il est déplié, l'écran du bureau s'agrandit automatiquement et, lorsqu'il est plié, l'écran reste clair et lisse. La fonction Smart Multi-Window améliorée facilite les interactions et augmente l'efficacité, tandis qu'avec la fonction Split-screen, il est possible d'utiliser deux applications en parallèle. De plus, la fonction Swipe Gesture permet d'accéder et de contrôler facilement les fenêtres flottantes.

Le Huawei Mate Xs 2 est équipé d'une batterie de 4 600 mAh et supporte la fonction Huawei SuperCharge de 66 W. Le système de refroidissement au graphène liquide améliore également ses performances de dissipation de la chaleur. Le Huawei Mate Xs 2 est pourvu de la puce Qualcomm Snapdragon 888.

Le smartphone est disponible en deux coloris classiques : noir, avec une texture cuir hachurée, et blanc, avec une texture cuir naturel. Par ailleurs, il est livré avec un étui en PU assorti, à moitié couvert, de la même couleur que le smartphone.