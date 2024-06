17 juin 2024 à 00h15 par La rédaction

Huawei MatePad 11.5" S : une expérience de lecture proche du papier et des performances haut de gamme

La MatePad 11.5" S, dotée d'un écran PaperMatte inédit et de performances de pointe, s'affirme comme une sérieuse concurrente pour les ténors du marché des tablettes.

En effet, l'écran du Huawei MatePad 11.5"S a un rapport d'aspect de 3:2 avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution de 2,8K. Mais la véritable innovation du MatePad 11.5"S réside dans son écran PaperMatte de nouvelle génération qui combine une technologie de gravure antireflet à l'échelle nanométrique et un revêtement optique magnétron à l'échelle nanométrique.

Grâce à l'écran PaperMatte, la tablette est utilisable dans des environnements intérieurs très éclairés, et même à l'extérieur, sous le soleil. Il est donc possible de lire ou regarder des vidéos sans que l'éblouissement ou les interférences lumineuses ne viennent gâcher la lecture.

Pour mieux recréer une expérience de lecture semblable à celle du papier, le Huawei MatePad 11.5"S dispose d'un mode Couleur, dans lequel un algorithme propriétaire ajuste la correspondance entre la luminosité de l'écran, la teinte et la température de couleur, apportant à la fois des avantages esthétiques et un plus grand confort pour les yeux.

Une série de certifications attestent de la nature agréable à l'œil de la tablette, notamment la certification SGS Low Visual Fatigue 2.0 Premium Performance et la certification TÜV Rheinland Reflection-Free, entre autres.

Sur le plan logiciel

Huawei Notes offre désormais de nouvelles fonctionnalités pratiques. A savoir, la fonction de relecture des notes qui vise à accroître l'efficacité de la prise de notes numériques et de leur récupération. Au cours d'une réunion, l'utilisateur peut simplement noter les points principaux, et lorsqu'il consulte ses notes plus tard, il peut toucher une note pour lire le son de la partie correspondante de la réunion. Ce format permet aux utilisateurs de revoir le contenu d'une réunion de manière plus complète et plus efficace.

Tout en prenant des notes, elle permet de sélectionner du texte avec le lasso pour en changer la couleur, ce qui lui permet d'organiser son travail et ses notes d'étude plus efficacement.

En plus d'être un outil de prise de notes professionnel, le Huawei MatePad 11.5"S est également livré avec GoPaint, la nouvelle application de peinture de Huawei. Le moteur de peinture Huawei FangTian permet un rendu de qualité professionnelle, une composition rapide et une utilisation efficace de l'espace de stockage, ce qui fait de GoPaint un outil utile pour les créateurs professionnels.

Grâce à des innovations au niveau du logiciel et du matériel, le moteur de peinture FangTian allège la charge que GoPaint impose aux ressources du système. Il réduit la demande de l'application sur la mémoire du système et diminue la latence, tout en augmentant le plafond du nombre de couches qu'un fichier peut contenir, libérant ainsi les utilisateurs pour créer, sans être gênés par les limitations techniques.

Prix et disponibilité

La tablette est proposée à 399€ avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne. Ou en version pack à 499€ avec un clavier et un M Pencil 3e gen.