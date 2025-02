28 février 2025 à 00h00 par La rédaction

Huawei MatePad Pro 13,2 pouces 2025 : la tablette haut de gamme qui rivalise avec les PC

La HUAWEI MatePad Pro 13,2 pouces 2025 se positionne comme une référence sur le marché des tablettes haut de gamme qui se destine surout pour les professionnels et les créateurs. Son écran immersif, ses accessoires intelligents et sa connectivité optimisée en font un outil incontournable pour ceux qui recherchent une alternative aux ordinateurs portables.

Avec une résolution de 2800 pixels et une luminosité maximale de 1000 nits, l'écran de la MatePad Pro 13,2 pouces 2025 assure une qualité d'affichage remarquable. La technologie HUAWEI X-True et l'écran PaperMatte intègrent des solutions anti-reflet et de protection visuelle, garantissant un confort optimal pour une utilisation prolongée.

Une expérience proche de celle d'un PC

La tablette est compatible avec le HUAWEI Smart Magnetic Keyboard. Ce clavier amovible reprend les codes des claviers traditionnels. Huawei a également développé plusieurs applications spécifiques, telles que Huawei Notes et GoPaint, pour accompagner les professionnels et les artistes.

La tablette est aussi compatible avec les accessoires NearLink qui apporte une connectivité rapide et stable entre la tablette et ses accessoires compatibles. Contrairement au Bluetooth classique, NearLink assure une latence réduite et une transmission de données plus efficace, idéale pour les artistes numériques et les professionnels exigeant une réactivité immédiate. Cette technologie permet également une meilleure gestion de l'énergie, optimisant ainsi l'autonomie des accessoires connectés.

Que ce soit pour le dessin, la prise de notes ou la rédaction de documents, la MatePad Pro 13,2 pouces peut s’avérer comme une véritable alternative aux ordinateurs portables.

Performance et autonomie au rendez-vous

Huawei a mis l'accent sur la performance et l'autonomie avec une batterie de 10 100 mAh. Le chargeur HUAWEI SuperCharge assure une recharge complète en seulement 65 minutes. Grâce à des technologies de refroidissement avancées, la productivité est augmentée de 30 %, garantissant une meilleure fluidité et stabilité sur le long terme.

En matière de sécurité, la tablette est équipée d'un capteur d'empreintes digitales latéral, permettant un déverrouillage rapide et des paiements sécurisés.

Prix et disponibilité

La HUAWEI MatePad Pro 13,2 pouces 2025 est disponible au prix de 1 199,99 € TTC, avec un clavier magnétique QWERTY inclus. Une offre promotionnelle permet de bénéficier d'une remise de 200 € en utilisant le code A200FRPAD sur le site e-commerce de Huawei, valable du 18 février au 31 mars.