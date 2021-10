25 octobre 2021 à 01h00 par Philippe | 25 octobre 2021 à 03h25

Le Huawei nova 9 aux nombreuses qualités photographiques débarque en France en 4G

Huawei a dévoilé le nova 9, un smartphone de milieu de gamme équipé de nombreuses technologies photographiques mais sans la 5G et les services Google.

En effet, le Huawei nova 9 se distingue par sa technologie photographique avec notamment le réseau de filtres colorés RYYB (CFA) et le moteur de fusion XD. Il est d'ailleurs équipé d'un système de caméra Ultra Vision 50MP. Il comprend une caméra ultra-vision de 50 Mpx, une caméra ultra-grand angle de 8 Mpx, une caméra macro et une caméra de profondeur.

Il dispose d'un grand capteur de 1/1,56 pouce et un CFA RYYB à haute sensibilité à la lumière, recueillant 40 % de lumière en plus par rapport à un capteur RGGB standard. Cela permet aux utilisateurs de capturer des photos et des vidéos de bonnes qualités dans des conditions de faible luminosité, en assurant que les parties claires de l'image ne soient pas surexposées tandis que les zones sombres sont claires et détaillées.

Pour les photos en mouvement comme pour les photos figées, la reconnaissance AI Snapshot est prise en charge pour maintenir la clarté lors de la capture de moments mémorables.

Le Huawei nova 9 est doté d'une caméra frontale haute résolution de 32 Mpx. Comme la caméra arrière, elle prend également en charge la capture vidéo 4K et la stabilisation vidéo AIS (AI Image Stabilisation).

Grâce à l'enregistrement continu avant/arrière, les utilisateurs peuvent également basculer entre les caméras avant et arrière, ce qui leur permet de filmer de manière fluide leur Story dans un seul fichier vidéo. L'enregistrement vidéo à double vue permet aux utilisateurs de montrer leur propre réaction en direct, en utilisant simultanément les caméras avant et arrière, sans montage. Ou bien, lorsqu'ils souhaitent montrer la vue d'ensemble et les détails, ils peuvent capturer simultanément une photo rapprochée et une photo grand angle.

Avec l'application Petal Clip, les utilisateurs peuvent facilement choisir parmi une variété de modèles et de thèmes vidéo avant de publier leurs vlogs ou autres vidéos sur les réseaux sociaux en un rien de temps.

Les techniques d'édition compliquées ont été simplifiées grâce à la recherche de vidéos et à la création de vidéos en un clic. Il suffit d'entrer un mot clé pour les images ou les vidéos que l'on souhaite trouver dans la galerie et l'appareil peut identifier intelligemment tout média pertinent. Enfin, il suffit de cliquer une fois sur " Editer ".

Un écran 120 Hz

Le Huawei nova 9 est doté d'un écran 120 Hz incurvé de 6,57 pouces. Il peut afficher 1,07 milliard de couleurs. Son taux de rafraîchissement peut aller jusqu'à 120 Hz. Quant au taux d'échantillonnage tactile, il est de 300 Hz. Ce modèle a une épaisseur de 7,77 mm et un poids de 175 grammes.

Le Huawei nova 9 est propulsé par le processeur Qualcomm Snapdragon 778G 4G. Il est complété par un système de refroidissement tout aussi puissant, qui combine le VC Liquid Cooling et le graphène pour une dissipation rapide et efficace de la chaleur.

Sa batterie a une capacité de 4300mAh. Ce smartphone prend en charge la fonction Huawei SuperCharge de 66W.

L'onglet Device+ du Panneau de configuration permet de contrôler ou de configurer facilement la collaboration multi-appareils avec d'autres appareils, tels que les FreeBuds, les MatePad et les MateBook. Par exemple, en appuyant sur l'icône Huawei MatePad, on active la collaboration multi-écrans Smartphone-Tablette ; en appuyant sur l'icône Huawei MateBook la collaboration multi-écrans Smartphone-PC est activée ou en appuyant sur l'icône Huawei FreeBuds, le basculement de la sortie audio vers leurs écouteurs Huawei se fait de manière transparente.

Grâce au système de fichiers distribués, le Huawei nova 9 peut également fonctionner comme une unité de stockage externe connectée sans fil pour le PC, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent accéder aux fichiers qu'ils désirent plus facilement. En d'autres termes, lors de la rédaction d'un e-mail sur le PC, il est possible d'y ajouter des fichiers du smartphone comme pièce jointe.

Le Huawei nova 9 donne aussi la possibilité de transférer les appels MeeTime sur la Smart TV Huawei Vision et passer l'appel en profitant de l'écran, de la caméra et des haut-parleurs plus grands. Il est également possible de partager leur écran pendant une vidéo et même marquer les endroits clés, afin de mettre en évidence les informations importantes.

Prix et disponibilité

Disponible en trois coloris (Starry Blue, Crush Green et Black), le Huawei nova 9 est au prix de 499 €.