11 avril 2022 à 00h15 par Philippe

Huawei Nova 9 SE : le premier smartphone de la marque avec un appareil photo principal de 108 MP

Huawei continue à faire son retour en France son nouveau smartphone de milieu de gamme : le Nova 9 SE. Sa fiche technique est assez convaincante avec notamment un écran 90 Hz, une charge rapide 66 W ou encore un capteur photo principal de 108 Mpx le tout à un prix abordable. L'objectif du géant chinois avec le Huawei nova 9 SE est de séduire une clientèle jeune.

Des fonctions photos et vidéos captivantes

Contrairement aux smartphones grand public, souvent équipés d'un capteur photo 64 MP, le Huawei nova 9 SE est doté du système AI Quad Camera 108 MP comprenant un appareil photo principal 108 MP, un objectif ultra grand angle 8 MP, un objectif Bokeh 2 MP et un objectif macro 2 MP. Avec plus de pixels, l'appareil photo principal ultra-haute définition de 108 Mpx (ouverture f/1.9) aide les utilisateurs à capturer chaque détail en haute définition.

Le capteur plus grand et la technologie d'imagerie avancée intégrés dans le Huawei nova 9 SE permettent au smartphone de fournir des clichés clairs en mode High-Res ; créant des images sans perte de qualité, même lorsque l'utilisateur zoome trois fois. Dans les scénarios HDR et de faible luminosité, la technologie de pixels 9-en-1 du Huawei nova 9 SE combine les données de blocs de pixels en un pixel ultra-large équivalent à 2,1 ?m afin d'augmenter la luminosité des images. L'appareil photo principal est doté d'un grand capteur de 1/1,52 pouce.

Le Huawei nova 9 SE est également doté d'une caméra avant grand angle (équivalent à 2,0 ?m, ouverture f/2,2) avec AI Beauty pour se mettre en valeur sur ses photos. Il prend également en charge le passage automatique en mode grand angle lorsque le smartphone est tourné sur le côté depuis la position verticale, ce qui facilite les selfies de groupe.

Grâce à l'enregistrement vidéo continu avant/arrière, les utilisateurs peuvent basculer entre les caméras avant et arrière, ce qui leur permet de capturer de manière fluide leur histoire dans un seul fichier vidéo. L'enregistrement vidéo à double vue permet aux utilisateurs de montrer leur réaction en direct aux événements, en utilisant simultanément les caméras avant et arrière, sans montage.

Le Huawei nova 9 SE simplifie le processus d'édition vidéo grâce à la vidéo hybride, la recherche d'images et la création de vidéos en un clic. De plus, avec l'application Petal Clip, les utilisateurs peuvent facilement choisir parmi une variété de modèles et de thèmes de vidéo avant de publier leurs vlogs sur les réseaux sociaux en un rien de temps.

Le Huawei nova 9 SE prend également en charge le déclenchement à distance avec les montres connectées Huawei compatibles. Cela signifie qu'il est possible d'installer facilement un trépied et prendre des selfies de groupe, sans avoir à se soucier de cadres gênants lorsque l'on se déplace vers et depuis la caméra.

Ce smartphone est doté d'un superbe écran de 6,78 pouces qui prend en charge la gamme de couleurs P3. Il propose également une fonction de réglage progressif de la lumière à 10K. La luminosité de l'écran est donc optimisée de manière dynamique en fonction des conditions de lumière ambiante. Il mesure 7,94 mm d'épaisseur.

Plusieurs nouvelles technologies intégrées

Le Huawei nova 9 SE est complété par un système de refroidissement avec un système de dissipation de la chaleur en graphène dans une architecture en sandwich capable de détecter et de refroidir plus rapidement les zones en surchauffe. Cela signifie que l'appareil peut fonctionner à plein régime tout en restant froid au toucher, même lors de la diffusion de vidéos.

Le smartphone prend également en charge la technologie multi-touch 10 points de Huawei et la technologie tactile 8x ultra haute résolution. Le smartphone offre une réponse rapide même lorsque l'utilisateur effectue des gestes à plusieurs doigts, tout en l'aidant à viser lorsqu'il utilise la fonction de zoom élevé.

Le Huawei nova 9 SE possède une batterie avec une capacité de 4 000 mAh. Le temps d'immobilisation est réduit au minimum, grâce à la prise en charge de Huawei SuperCharge 66W qui ne prend que 15 minutes pour charger le smartphone à 60 %, ou 36 minutes pour le charger complètement. Ce modèle a également reçu la certification de charge rapide sûre de l'organisme TÜV Rheinland.

Grâce au système de fichiers distribués, le Huawei nova 9 SE permet aux utilisateurs d'accéder aux fichiers depuis un PC. Les utilisateurs peuvent également s'envoyer des fichiers entre le smartphone et d'autres appareils Huawei via Huawei share.

Prix et disponibilité

Disponible en trois coloris Crystal Blue, Pearl White, et Midnight Black, le Huawei nova 9 SE (8Go + 128 Go) est au prix de 349,00 €.