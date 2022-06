15 juin 2022 à 00h15 par Philippe

Huawei opte pour la légèreté et la finesse avec le Huawei Band 7

Huawei a annoncé la prochaine commercialisation du Huawei Band 7. Ce nouveau bracelet-montre se concentre sur la légèreté et la finesse, il affiche une épaisseur de 9,99 mm, et pèse 16 grammes. Cette nouvelle génération est dotée d'un écran couleur AMOLED de 1,47 pouce avec un rapport écran/corps de 64,88 % et une résolution de 194 x 368 pixels.

Le Huawei Band 7 possède des fonctionnalités de surveillance de la santé, telles que la surveillance du sommeil, du SpO22, du stress, du cycle menstruel et de la santé cardiaque. Pour la surveillance du sommeil, il prend en charge la technologie de suivi du sommeil Huawei, la fonction Huawei TruSleep, qui peut évaluer la qualité du sommeil sans déranger l'utilisateur en identifiant six types de problèmes de sommeil habituels, comme la difficulté à s'endormir, le sommeil léger, les réveils nocturnes, les réveils précoces, les rêves agités, et le sommeil irrégulier.

Le Huawei Band 7 bénéficie de la fonction Huawei TruRelax, un algorithme de suivi quotidien de la pression artérielle qui permet de surveiller le stress de l'utilisateur. Lorsque la pression est trop élevée, l'utilisateur reçoit une notification lui demandant de faire des exercices de respiration pour soulager son stress. Le Huawei Band 7 contrôle la SpO2 toute la journée, ce qui permet de définir des rappels automatiques en cas d'oxymétrie faible, et propose une surveillance 24 h sur 24 du taux de SpO2 de l'utilisateur.

Le Huawei Band 7 dispose de la technologie de surveillance du rythme cardiaque Huawei TruSeen 4.0 qui contrôle le rythme cardiaque de l'utilisateur de manière permanente.

En plus des fonctions de surveillance et de recherche de l'état de santé, le Huawei Band 7 se présente avec la fonction Healthy Living Shamrock, qui permet une gestion personnalisée de l'état de santé lorsqu'on fixe différents objectifs quotidiens. Si les utilisateurs atteignent ces objectifs, les pétales de la montre fleuriront pour encourager les utilisateurs à adopter un mode de vie sain.

L'analyse et le guidage des données d'entraînement constituent l'une des autres fonctions principales. Le Huawei Band 7 est équipé d'algorithmes Huawei TruSport, qui mesurent l'indice d'entraînement des coureurs.Le nouveau " running ability index " (RAI ou indice de capacité de course) peut mesurer le niveau d'endurance de l'utilisateur ainsi que l'efficacité technique de la course. Ce système est capable de calculer les performances de course à partir de l'historique du rythme cardiaque, de l'allure, et des autres données multidimensionnelles, et de mesurer le RAI afin de définir avec précision les capacités du coureur, ce qui lui permet de visualiser ses progrès.

Le Huawei Band 7 dispose d'une fonction mise à niveau de surveillance des exercices, avec 96 modes d'entraînement au total, dont la course, le vélo, la natation, la corde à sauter et le roller.

Le Huawei Band 7 prend en charge les commandes musicales, l'obturateur à distance, les rappels (messages texte, mails, applications), la météo, le réveil, le chronomètre, la minuterie, la lampe de poche, la recherche du téléphone, l'assistant vocal, ainsi que la réponse rapide.

L'autonomie ne semble pas évoluer, cette nouvelle version affiche toujours une autonomie pouvant atteindre 14 jours.

Le Huawei Band 7 est proposé dans les coloris Noir, Rose, Vert et Rouge. Il sera disponible à partir du 4 juillet au prix de 59,99 euros.