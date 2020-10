21 octobre 2020 à 06h00 par Philippe

Le Huawei P smart 2021 sera commercialisé en France sans Google

Huawei vient de lancer son dernier smartphone de sa gamme P smart : le Huawei P smart 2021. Ce modèle se distingue par son support SuperCharge de 22,5 W qui permet une recharge rapide. Avec seulement 10 minutes de charge, le smartphone offre deux heures d'autonomie. Néanmoins, ce smartphone débarque dans l'hexagone sans les services de Google.

Autre particularité, le Huawei P smart 2021 possède une quadruple caméra principale de 48 MP et à un capteur de 1/2 pouce, d'un objectif ultra grand angle de 8 MP à 120° et d'un objectif macro de 2 MP. De plus, un objectif de profondeur de 2 MP aide à accentuer le sujet avec des effets bokeh. A l'avant, le Huawei P smart 2021 a un objectif de 8 MP pour les selfies et dispose de la technologie AI Beautification pour prendre des clichés dans les conditions de faible luminosité.

L'écran full HD de 6,67 pouces est doté d'une résolution de 2400 x 1080. Des paramètres anti-lumière bleue certifiés TÜV Rheinland ont également été ajoutés afin de maximiser le confort visuel.

Le capteur d'empreinte digitale sur le côté de l'appareil permet à l'utilisateur de déverrouiller le smartphone, tout en facilitant l'allumage et la sortie de veille du smartphone. Il est doté d'un stockage interne de 128 Go et peut être complété par une carte de stockage externe allant jusqu'à 512 Go. Il fonctionne sous la version EMUI 10.1. Le Huawei P smart 2021 est doté d'une batterie d'une capacité de 5 000 mAh.

Prix et disponibilité

Le Huawei P smart 2021 (4Go RAM + 128Go ROM) est disponible en trois coloris: Vert (Crush Green), Or (Blush Gold) et Noir (Midnight Black) au prix de 229.99 €.