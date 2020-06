25 juin 2020 à 06h00 par Philippe

Le Huawei P30 est de retour avec une nouvelle édition Pro

Le Huawei P30 en version Pro est de retour avec une nouvelle édition avec une plus grande capacité de stockage et la nouvelle version de l'interface EMUI 10.1 prenant en charge Android 10 et les services Google. Ce nouveau smartphone dispose de 8 Go de RAM, d'un stockage ROM étendu à 256 Go, ainsi que le système quadruple caméra conçue avec Leica.

Le Huawei P30 Pro New Edition conserve son design emblématique et propose trois nouvelles options de couleurs : Silver Frost, Aurora et Black. Le smartphone bénéficie également d'une plus grande capacité de stockage et est équipé de la nouvelle version de l'interface EMUI 10.1 prenant en charge Android 10 et les services Google.

La quadruple caméra conçue avec Leica est intégrée dans le Huawei P30 Pro New Edition. Le système de super caméra comprend un capteur SuperZoom, un capteur SuperSpectrum de 40 MP, un capteur ultra grand angle de 20 MP et un capteur Huawei TOF.

L'appareil est également équipé du dernier logiciel de photographie intelligente de Huawei, avec des fonctionnalités telles que le double système OIS et Huawei AIS de qualité professionnelle, pour créer des vidéos nettes et stables. Ainsi que de la technologie HDR+ dotée d'IA pour un réglage automatique des couleurs et de l'exposition afin d'assurer des prises de vue en basse lumière bien équilibrées. Le mode vidéo Huawei Dual-View offre un enregistrement simultané en vue d'ensemble et en gros plan, tandis que la longue exposition rendue possible par l'AIS de Huawei permet aux utilisateurs de capturer chaque détail de la nature.

Le Huawei P30 Pro New Edition est alimenté par le processeur Kirin 980. Il est doté d'une batterie longue durée de 4200 mAh associé à une technologie intelligente d'économie d'énergie, ainsi qu'une SuperCharge de 40 W permettant de charger l'appareil jusqu'à 70 % en 30 minutes.

Le nouveau panneau de commande multi-appareils permet aux utilisateurs de voir facilement chaque appareil connecté à proximité, ainsi que de recommander intelligemment des appareils à proximité pouvant être utilisés pour améliorer leur expérience sur smartphone.

A l'instar de la gamme HUAWEI P30, ce modèle possède un écran OLED de 6.47 pouces Dewdrop incurvé avec un capteur d'empreinte digitale, ainsi que des bordures extrêmement minces.

Prix et disponibilité

Le Huawei P30 Pro New Edition, 8Go + 256Go, est au prix de 729,99€ avec les HUAWEI FreeBuds 3i et une coque en silicone HUAWEI P30 offerts jusqu'au 30 juin 2020. Le Huawei P30 Pro New Edition, 8Go + 256Go est au prix de 699,99€.