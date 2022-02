03 février 2022 à 00h15 par Philippe

Huawei P50 Pro, un smartphone dédié à la photographie

Le nouveau Huawei P50 Pro se distingue par ses caractéristiques photographiques haut de gamme. Il est équipé d'un système optique avancé Huawei XD et d'un moteur XD Fusion Pro Image Engine intégré au système de caméra à double matrice complétés par la technologie True-Chroma Shot qui améliore la netteté d'image.

Au dos de l'appareil on retrouve deux caméras True-Chroma de 50 MP (couleur, ouverture f/1.8), de 40 MP (Mono, ouverture f/1.6), une caméra ultra grand angle de 13 MP (ouverture f/2.2) et une caméra téléobjectif de 64 MP (ouverture f/3,5) avec une prise en charge de l'AF. La caméra selfie à l'avant est de 13 MP (grand angle, f/2.4, autofocus).

Le Huawei P50 Pro prend en charge une plage de zoom plus importante. Les lentilles angulaires ultra-larges affichent une longueur focale équivalente de 13 mm pour les clichés larges et elles prennent en charge la photographie macro à une distance de 2,5 cm.

Le moteur True-Chroma Image permet d'obtenir une meilleure précision des couleurs, créant ainsi des images qui permettent de refléter ce que voit l'œil humain. Le système de captation de la lumière ambiante a recours à un détecteur multispectral à 10 canaux, qui, associé à un étalonnage des couleurs de plus de 2 000 couleurs dans le large espace colorimétrique P3, améliore sa capacité à détecter la lumière ambiante et la précision moyenne des tonalités de couleurs de 50 pour cent et de 20 pour cent, respectivement.

Le Huawei P50 Pro possède également un nouveau système de filtration des couleurs, avec la caméra " true chroma " (couleur) et la caméra " true chroma " (monochrome), ce qui améliore la prise de lumière de la caméra principale de 103 pour cent, pour améliorer la clarté de l'image. Lorsque la luminosité est faible, les photos ressortent plus claires et plus détaillées.

Le Huawei P50 Pro prend en charge l'enregistrement vidéo 4K sur toute la plage focale. La nouvelle solution de stabilisation de l'image AIS Pro aide les utilisateurs à prendre facilement des vidéos stables à bout de bras, même s'ils zooment en mode retardé 4K. Il est possible d'importer des vidéos vers PetalClip en appuyant tout simplement sur " Édition " dans Galerie.

Le Huawei P50 Pro possède un écran True-Chroma 6,6 pouces en verre incurvé, avec une caméra matérialisée par une encoche centrale. Il prend également en charge l'intégralité du spectrocolorimétrique P3 afin d'obtenir un rendu des couleurs plus fidèle à la réalité. Jusqu'à 1,07 milliards de couleurs sont prises en charge. Le taux de rafraîchissement peut aller jusqu'à 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz. Le Huawei P50 Pro est certifié IP68, il résiste donc à la poussière et à l'humidité, et ce smartphone dispose de doubles haut-parleurs stéréo.

Le Huawei P50 Pro fonctionne avec EMUI 12. Proposé avec 8 GB de RAM et 256 GB d'espace de stockage, il est doté d'un processeur Snapdragon 888 4G et d'un SoC de 5 nm. Le P50 Pro mesure 158,8 x 72,8 x 8,5 mm et pèse 195 grammes. Sa batterie a une capacité de 4360 mAh et elle compatible avec la double charge Huawei SuperCharge (max. 66 W).

Le Huawei P50 Pro est proposé avec deux finitions premium : Cocoa Gold et Golden Black. Le Huawei P50 Pro est disponible au prix de 1199 euros avec une paire d'écouteurs Bluetooth haut de gamme Huawei FreeBuds Pro.