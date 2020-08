13 août 2020 à 06h00 par Philippe

Huawei est à court de puces pour ses smartphones à cause des sanctions américaines

Nouveau coup dur pour Huawei à la suite des sanctions américaines prises dans le cadre de la guerre commerciale qui oppose la Chine et les États-Unis, le fabricant chinois Huawei risque désormais de tomber à court de puces.

Huawei vient de faire savoir qu'il aura épuisé ses stocks de puces Kirin d'ici septembre, faute de pouvoir s'approvisionner auprès de vendeurs américains. A l'occasion d'une conférence organisée par China Info 100, le PDG de Huawei Consumer Group Richard Yu, a annoncé que la production de puces Huawei sera arrêtée le 15 septembre prochain.

Les fournisseurs du géant chinois ne peuvent plus utiliser de technologies américaines pour subvenir à leurs besoins. Huawei sera donc dans l'impossibilité de produire de nouveaux smartphones haut de gamme à partir de septembre. Il faut savoir que cette puce doit notamment équiper le Mate 40.

Les sanctions américaines ont empêché les fabricants de semi-conducteurs de prendre des commandes de la part de Huawei au-delà du 15 mai. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), qui est le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde, aurait annulé les commandes de l'unité HiSilicon de Huawei en mai.

Huawei va donc arrêter de produire ses puces de smartphones haut de gamme, les Kirin. La filiale de Huawei HiSilicon, spécialisée dans la production des puces Kirin, pourrait donc fermer ses portes.

Les sanctions américaines lancées à l'encontre de Huawei en 2019, et prolongées jusqu'en 2021, pèsent de plus en plus sur l'activité de l'entreprise chinoise. L'embargo commercial maintenu par le gouvernement américain menace fortement l'avenir de la production des smartphones haut de gamme de la marque chinoise. Il est clair que Huawei va donc continuer du terrain dans les smartphones au profit de Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo...