08 mai 2024 à 00h15 par La rédaction

Huawei Pura 70 : une nouvelle ère de la photographie sur smartphone

Huawei a dévoilé sa série Pura 70 en Europe avec trois smartphones haut de gamme axés sur la photographie. Reprenant le flambeau de la légendaire série P, la gamme HUAWEI Pura 70 s'affirme comme le fer de lance de l'innovation photographique du constructeur, repoussant les limites avec un design audacieux, un système photo révolutionnaire et des performances de pointe.

Son modèle phare, le Huawei Pura 70 Ultra est pourvu de l'Ultra Lighting Pop-out Camera, et il est équipé d'un grand capteur de 1 pouce et de la plus grande ouverture physique (F1.6). L'appareil photo est capable de figer des sujets en mouvement à une vitesse de 300 km/h3 et d'enregistrer des moments rapides comme l'éclair : qu'il s'agisse d'une voiture de course ou d'un train maglev à grande vitesse, les sujets en mouvement peuvent être facilement capturés de manière claire.

L'appareil photo principal du Huawei Pura 70 Ultra. Grâce à l'Advanced Rotatory Transmission System, l'appareil photo s'étend automatiquement pendant la prise de vue et crée ainsi plus d'espace à l'intérieur de la structure interne de l'appareil photo, avec un capteur de 1 pouce et une grande ouverture F1.6, le tout dans une épaisseur de seulement 8,4 mm. Le Huawei Pura 70 Ultra supporte également un capteur de 1 pouce OIS qui améliore la stabilisation de l'image.

Des performances photographiques révolutionnaires

Deux autres modèles, le Huawei Pura 70 et le Pura 70 Pro, sont également équipés d'un système de caméra Ultra Lighting de nouvelle génération. L'appareil photo principal des deux smartphones est doté d'un grand capteur de 1/1,3 pouce et de la plus grande ouverture physique de l'industrie (F1.4), ce qui permet d'obtenir une grande quantité de lumière. Il est équipé d'un moteur de guidage à glissière de haute précision et stabilité.

Le Huawei Pura 70 Pro et le Huawei Pura 70 Ultra sont tous deux équipés de la nouvelle caméra macro téléobjectif Ultra Lighting avec une ouverture de téléobjectif périscopique de l'industrie (F2.1). Les deux modèles sont également équipés de la caméra macro Ultra Lighting, qui prend en charge une distance de mise au point minimale de 5 cm pour la prise de vue au téléobjectif et un zoom macro 35X10. Les trois modèles de la série Huawei Pura 70 couvrent une large gamme de zoom, du grand angle au téléobjectif. Le Huawei Pura 70 prend en charge une plage de zoom de 100x (0,5x~50x). Les modèles Huawei Pura 70 Pro et Pura 70 Ultra prennent en charge une plage de zoom de 200x (0,5x~100x). Ces trois modèles intègrent également un nouveau mode d'amélioration des images, qui utilise le moteur de qualité d'image XD Fusion Pro.

La série Huawei Pura 70 a entièrement amélioré la fonction de photographie de portrait, pour mieux percevoir la lumière, l'ombre, le flou et les tons de la peau. Le bokeh du portrait comporte également des couches définies, ce qui permet de mettre en valeur le sujet du personnage tout en conservant les détails les plus fins, tels que les fines lignes des cheveux et les détails du visage. Lorsque l'on active la caméra frontale pour prendre des gros plans de visages, la série Huawei Pura 70 peut naturellement embellir les traits du visage.

Tous les modèles de la série Huawei Pura 70 sont équipés d'une nouvelle génération d'écran Huawei X-True Display à 460ppi, émet jusqu'à 2500 nits de luminosité de crête, prend en charge la technologie d'affichage Ultra Haute Résolution et l'affichage AI HDR à haute dynamique. La série Huawei Pura 70 prend également en charge le taux de rafraîchissement adaptatif LTPO 1-120Hz, qui peut ajuster le taux de rafraîchissement de l'écran en fonction des besoins de l'utilisateur. Lorsque l'écran est statique, il prend en charge l'affichage plein écran EOD 1Hz à faible consommation d'énergie et réduit la consommation d'énergie lorsque l'écran est allumé.

Les deux nouveaux modèles, le Huawei Pura 70 et le Huawei Pura 70 Pro, sont conçus avec le verre Kunlun Super Durable, dont la résistance a été améliorée. Le modèle phare Huawei Pura 70 Ultra, quant à lui, est plus solide grâce au verre Kunlun Crystal Armor, composé du verre Kunlun et de la technologie anti-rayures Crystal Armor plus dur et ultra-résistant aux rayures.

Le Huawei Pura 70 intègre une batterie de grande capacité de 4900mAh dans un boîtier de seulement 7,95 mm d'épaisseur. Il prend également en charge 66W avec Huawei SuperCharge et 50W sans fil avec Huawei SuperCharge. Le Huawei Pura 70 Pro a une épaisseur de seulement 8,4 mm et abrite une batterie de grande capacité de 5050mAh. Il a également été amélioré avec la charge de 100W câblé Huawei, qui est encore renforcé en vitesse par le mode SuperCharge Turbo. Parallèlement, le Huawei Pura 70 Pro introduit également la technologie de charge sans fil Huawei SuperCharge 80W permettant de recharger jusqu'à 50% de la batterie en 15 minutes. Le Huawei Pura 70 Ultra reste mince à seulement 8,4 mm même avec une batterie améliorée de 5200mAh. Grâce à la fonction Huawei SuperCharge filaire de 100W et à la fonction Huawei SuperCharge sans fil de 80W.

EMUI 14.2 et prix

En outre, les trois smartphones de la série Huawei Pura 70 sont équipés de la nouvelle version EMUI 14.2.

La série Pura 70 se décline en trois modèles : Pura 70 (12Go+256Go) noir/blanc àau tarif de 999 euros, Pura 70 Pro (12Go+512Go) noir/blanc à 1199 euros et Pura 70 Ultra (16Go+512Go) noir/vert/marron au prix de 1499 euros.