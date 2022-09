14 septembre 2022 à 00h15 par Philippe

Huawei renouvelle sa gamme MatePad Pro avec une nouvelle version 11 pouces

Huawei annonce le lancement de sa nouvelle tablette Huawei MatePad Pro. Cette tablette se distingue par ses fonctionnalités de productivité améliorées et son nouveau design.

La Huawei MatePad Pro est équipée d'un écran Huawei OLED Full View de 11 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz. D'un poids de 449 grammes et d'une épaisseur de 5,9 mm, cette tablette est équipée de la technologie Huawei Sound.

La MatePad Pro est dotée de plusieurs fonctionnalités améliorées, dont le fractionnement de fenêtres App Multiplier et le multi-fenêtres. Il est possible d'utiliser conjointement le clavier détachable Huawei Smart Magnetic Keyboard et le stylet Huawei M-Pencil amélioré (2e génération).

La Huawei MatePad Pro est également la première tablette à recevoir la certification allemande TÜV Rheinland Full Care Display 3.0. Elle utilise également une solution matérielle pour réduire la lumière bleue et aider à protéger les yeux des utilisateurs.

L'utilisation Multi-fenêtres a également été améliorée pour supporter les interactions : lorsqu'une application est en plein écran, il suffit désormais de faire glisser son doigt vers le coin supérieur droit pour diviser l'écran et de le faire glisser vers le coin supérieur droit pour faire apparaître une bulle d'application. La tablette donne également la possibilité d'exécuter simultanément jusqu'à quatre tâches avec le multi-fenêtres, avec deux fenêtres fractionnées et deux bulles d'application.

Pour améliorer encore les fonctionnalités de productivité de la tablette, Huawei a lancé le nouveau clavier détachable Smart Magnetic Keyboard, qui prend en charge trois modes : format ordinateur portable, écran détachable et studio. Dans le format ordinateur portable, la tablette se connecte magnétiquement et s'appaire au clavier par Bluetooth, ce qui lui permet de fonctionner comme un ordinateur portable classique. Le clavier peut aussi être rechargé sans fil dans cette configuration.

Dans le format détachable, le clavier peut rester physiquement séparé de la tablette, tout en étant connecté sans fil par Bluetooth, ce qui permet aux utilisateurs de continuer à travailler même lorsqu'ils se trouvent dans des espaces confinés ou inconfortables, par exemple lors de déplacements.

Dans le format studio, le support de clavier est réglable à un angle de 120° à 165°12 et offre un support stable dans différentes positions.

La Huawei MatePad Pro intègre également la technologie Enhanced signal 1.0, avec une antenne flottante cachée intégrée à l'arrière du clavier et utilisée pour amplifier les signaux de la tablette. Enhanced Signal 1.0 permet aux utilisateurs de tablettes de bénéficier d'une meilleure couverture de signal, partout et à tout moment, pour un travail plus efficace et plus productif.

Le nouveau Huawei M-Pencil (2e génération) est disponible dans une nouvelle couleur blanche et une nouvelle finition. Le stylet bénéficie de la fonctionnalité améliorée " Prendre un extrait " qui permet aux utilisateurs d'effectuer des captures d'écran page après page, même en passant d'une application ou d'un site Web à l'autre.

Il convient de mentionner que la Huawei MatePad Pro est le premier appareil à prendre en charge Huawei Notes. Cette application de prise de notes est dotée de fonctionnalités d'édition qui intègrent l'édition multiple et des outils de composition. Il est également fourni avec différents choix de types de papier numériques et de pinceaux.

Prix et disponibilité :

La Huawei MatePad Pro 11 pouces sera disponible à partir de début octobre au prix de 649.99€. Quant à la Huawei MatePad Pro en version 12,6 pouces, elle sera commercialisée à partir de fin octobre au prix de 799.99€.