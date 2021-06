15 juin 2021 à 06h25 par Philippe

Huawei Watch 3 : la première montre sous HarmonyOS

En plus de présenter sa nouvelle interface HarmonyOS lors de sa keynote, Huawei en a profité pour dévoiler ses nouvelles montres connectées Huawei Watch 3. Ses montres sont dotées d'un écran OLED de 1,43 pouce en verre incurvé et d'un boîtier en acier inoxydable 316L. Cette gamme de montres est équipée d'une nouvelle couronne qui détecte différents niveaux de pression et fournit un retour haptique en réponse à la saisie de l'utilisateur. Le modèle Huawei Watch 3 permet également de passer et de recevoir des appels téléphoniques et d'écouter de la musique en utilisant le même numéro de téléphone et le même plan de données qu'un smartphone.

La Huawei Watch 3 fonctionne sous HarmonyOS. Cette montre connectée est donc uniquement compatible avec les smartphones Huawei sous HarmonyOS. Elle possède un gestionnaire professionnel de la forme et de la santé capable de prendre en charge jusqu'à 100 modes d'entraînement. En plus des options d'assistance médicale, la montre peut désormais surveiller la température de la peau grâce à un nouveau capteur de température de haute précision. De plus, elle prend en charge les fonctions de détection des chutes et de SOS afin que les utilisateurs puissent surveiller et gérer leur santé en temps réel.

Une déclinaison plus haut de gamme a également été dévoilée : la Huawei Watch 3 Pro avec les mêmes fonctionnalités. En revanche, le design est plus premium avec un boîtier en titane, un dos en céramique et une protection en verre saphir. La Huawei Watch 3 Pro dispose d'une batterie ultra longue durée qui dure 5 jours en mode intelligent et 21 jours en mode batterie ultra longue durée.

Pour sa part, la Huawei Watch 3 est dotée d'une autonomie de 3 jours en mode " smart " et de 14 jours en mode " ultra-long ".

La Huawei Watch 3 Classic (bracelet cuir) est au prix de 399 euros. La version Active (bracelet silicone) est au prix de 369 euro. La Huawei Watch3 Pro est quant à elle au tarif de 499 euros. Une paire d'écouteurs Huawei FreeBuds 4i est offerte.