06 juin 2024 à 00h15 par La rédaction

Huawei Watch 4 Pro Space Edition : une montre connectée haut de gamme inspirée de l'exploration spatiale

Lancée en Chine en avril dernier, la Huawei Watch 4 Pro Space Edition, cette édition spéciale de la montre connectée tant attendue, est désormais disponible sur les marchés européens. Après la version de base, voici sa variante Space Edition qui est inspirée de la conquête de l'espace.

Au niveau des ses améliorations, cette nouvelle smartwatch offre des améliorations significatives en matière de santé et de fitness. Elle est équipée de Huawei TruSeen 5.5+ pour une surveillance plus précise de la santé, ainsi que de Health Glance 2.0, une fonction de rapport de santé améliorée qui fournit désormais deux nouvelles données de santé et une analyse des tendances de santé.

Au-delà de son design élégant, ce modèle se démarque par sa robustesse exceptionnelle. Fabriquée en titane DLC de qualité aérospatiale, cette montre allie résistance et légèreté. Son revêtement en carbone de type diamant (DLC), habituellement réservé aux montres haut de gamme, lui confère une durabilité accrue. Son écran en verre saphir, conçu comme un dôme cosmique, offre une résistance supérieure aux chocs et aux rayures, même dans les environnements les plus difficiles.

Cette montre est étanche à la plongée jusqu'à 30 mètres et sa résistance à la natation est à 5 ATM. Sa protection contre la poussière et l'eau (IP68) lui permet de résister aux intempéries et aux environnements difficiles. Elle est conforme à la norme EN 13319 pour l'ingénierie des équipements de plongée.

Un design inspiré de l'espace

La lunette en céramique nanocristalline rouge et noire, obtenue par co-calcination, ajoute une touche distinctive à la montre. Son design bicolore s'harmonise parfaitement avec le cadran, évoquant les couleurs de l'exploration spatiale.

La Huawei Watch 4 Pro Space Edition est livrée avec son cadran d'un élément de design inspiré de la buse de Laval, un composant crucial des moteurs de fusée. Ce cadran dynamique s'anime pour indiquer le niveau de batterie, représenté par différentes intensités de flamme, offrant ainsi une alerte visuelle instantanée pour recharger la montre.

La montre propose également un cadran exclusif "Star Explorer", mettant en valeur les constellations astrologiques. Les utilisateurs peuvent sélectionner leur signe astrologique ou explorer les constellations du ciel du mois en cours en tournant simplement la couronne.

Santé et fitness au sommet

Le Panorama de la santé 2.0 a également été amélioré pour inclure de nouveaux paramètres de surveillance de la santé. En plus des 7 indicateurs de santé de base pouvant être testés en 60 secondes, cette mise à jour intègre également l'analyse du sommeil et de la respiration. Ainsi, les utilisateurs bénéficient d'un rapport de santé complet, leur permettant de mieux comprendre leur état de santé et de détecter toute anomalie nécessitant une attention médicale.

La fonction Communauté de santé de l'application Huawei santé offre aux utilisateurs la possibilité de suivre la santé de leurs proches, y compris les rapports Health Glance. Les alertes sont envoyées en cas de résultats inhabituels, et des rappels peuvent être programmés pour les examens de routine, permettant ainsi une surveillance étroite de la santé des membres de la famille et des amis.

De plus, la smartwatch assure le suivi de l'activité et de la sécurité des utilisateurs vulnérables ou âgés, détectant les chutes et déclenchant des alertes d'urgence. En cas de chute, une notification est affichée pour avertir l'utilisateur et ses proches, et un SOS d'urgence est envoyé pour solliciter une assistance immédiate.

La Huawei Watch 4 Pro Space Edition est commercialisée au prix de 699 €.