22 novembre 2022 à 00h15 par Philippe

Huawei Watch D, une montre connectée qui permet aux utilisateurs de mesurer leur tension artérielle

Huawei a présenté sa montre connectée Watch D comprenant une surveillance de la pression artérielle au poignet et un dispositif d'ECG.

Cette montre connectée dispose de plusieurs modes d'entraînement et de fonctions de surveillance de l'état de santé telles que la mesure de la pression artérielle, le suivi de la fréquence cardiaque, le suivi scientifique du sommeil, le suivi de la SpO2, la détection de la température cutanée et le suivi du stress. De plus, elle est équipée de 70 modes d'entraînement. Certifié IP68, la Huawei Watch D pèse 40,9 grammes et elle bénéficie de 7 jours d'autonomie.

Une innovation matérielle pour mesurer précisément la pression artérielle

La mini-pompe permet de mesurer la tension artérielle sans que les mesures dépendent de la manière dont est serrée la montre. En effet, l'une des particularités de cette montre est qu'elle intègre une mini-pompe au sein du bracelet pour mesurer la tension artérielle avec précision grâce au capteur de pression, au circuit de contrôle de la pression de retour et aux flux d'air à faible débit.

Des fonctions ECG professionnelles

La Huawei Watch D n'est pas seulement un capteur de pression artérielle, c'est également une montre qui prend en charge la mesure de la fréquence cardiaque. La Huawei Watch D intègre un module capteur ECG qui enregistre des données ECG et génère immédiatement des rapports ECG.

En outre, la Huawei Watch D prend également en charge la surveillance ECG, qui alerte l'utilisateur du besoin d'effectuer des mesures ECG dès qu'une fréquence cardiaque anormale est détectée.

Prix et disponibilité

La Huawei Watch D est au tarif de 399.99 € avec une balance connectée Huawei Scale 3 offerte.