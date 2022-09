13 septembre 2022 à 00h15 par Philippe

Huawei Watch D : une montre connectée qui prend votre tension

Cette montre connectée orientée "santé" est capable de mesurer la pression artérielle. Face à l'Apple Watch, Huawei espère surtout conquérir les utilisateurs qui recherchent une montre connectée dédiée à la santé.

En effet, avec sa nouvelle montre connectée, Huawei a voulu apporter un meilleur du suivi de la santé, en rendant possibles l'ECG et la surveillance de la pression artérielle au poignet en temps réel. L'ECG permet d'effectuer une analyse en temps réel avec des alertes de rythme sinusal, de fibrillation et de battements auriculaires et ventriculaires prématurés, pour que l'utilisateur reste informé et proactif face aux risques majeurs liés à la santé cardiaque.

Cette montre dispose de plusieurs modes d'entraînement et de fonctions de surveillance de l'état de santé. La Huawei Watch D intègre en outre une mini-pompe au sein du bracelet pour mesurer la tension artérielle avec précision.

La Huawei Watch D intègre des composants complexes pour la mesure de la pression artérielle, dont une mini-pompe et un airbag, dans un format ultra-compact. Le verre incurvé 2,50D scintille à chaque mouvement du poignet qui est complété par un cadre en alliage d'aluminium, muni de deux boutons pratiques pour lancer les tâches.

La précision de la mesure de la pression artérielle des montres intelligentes traditionnelles est souvent affectée par le degré de serrage et la position de port sur le poignet. Grâce au capteur de pression haute résolution, au circuit de contrôle de la pression de retour et aux flux d'air à faible débit de la Huawei Watch D, la marge d'erreur du système de mesure précise de la pression artérielle ne dépasse pas ±3 mmHg1, ce qui permet aux utilisateurs de mesurer leur pression artérielle partout et à tout moment.

La Huawei Watch D n'est pas seulement un capteur de pression artérielle, elle prend également en charge la mesure de la fréquence cardiaque. La Huawei Watch D intègre un module capteur ECG qui alerte l'utilisateur du besoin d'effectuer des mesures ECG dès qu'une fréquence cardiaque anormale est détectée

La Huawei Watch D prend également en charge la mesure de la pression artérielle, le suivi de la fréquence cardiaque, le suivi scientifique du sommeil, le suivi de la SpO2, la détection de la température cutanée et le suivi du stress. Elle est équipée de plus de 70 modes d'entraînement. Elle bénéficie de 7 jours d'autonomie, ce qui permet aux utilisateurs de l'utiliser et de la porter en permanence sans avoir à la recharger fréquemment. Légère, la Huawei Watch D pèse 40,9 grammes.

Prix et disponibilité :

La Huawei Watch D sera disponible à la vente à partir de mi-octobre au prix de 499 €.