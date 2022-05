31 mai 2022 à 00h15 par Philippe

Huawei Watch Fit 2 : une montre connectée dédiée sportifs aux faux airs d'Apple Watch

La montre rectangulaire de Huawei est de retour avec la Huawei Watch Fit 2. Elle fait partie de la gamme Watch Fit, qui a été lancée en 2020. Deux ans après la sortie de la première version, la Watch Fit 2 revient avec un écran plus grand de 1,74 pouces aux bords arrondis. Contrairement aux précédents modèles, la Huawei Watch Fit 2 est munie d'un haut-parleur permettant à l'utilisateur de prendre des appels Bluetooth sans avoir à sortir son smartphone. Les fonctionnalités de remise en forme et de coach audio ont été revues, ainsi qu'un large panel de fonctionnalités de suivi de santé (contrôle du rythme cardiaque, de l'oxymétrie, du sommeil, entre autres).

Autre nouveauté, elle possède également la fonctionnalité One-hop, ce qui permet à l'utilisateur de transférer des images depuis son smartphone vers sa montre connectée d'un simple contact.

Chaque modèle de la Huawei Watch Fit 2 se décline en plusieurs colories. La Huawei Watch Fit 2 Active Edition perpétue le design de la génération précédente, en Sakura Pink, Isle Blue et Midnight Black, alors que la nouvelle Huawei Watch Fit 2 Classic Edition adopte le Nebula Gray ou le Moon White. En parallèle, la Huawei Watch Fit 2 Elegant Edition s'exhibe en Silver Frost et en Premium Gold. L'utilisateur peut opter pour un bracelet en silicone souple et confortable, en cuir élégant, ou en maille milanaise. Un système d'enclipsage à pression les rend faciles à enlever, ainsi, l'utilisateur peut aisément changer de bracelet.

Son écran de 1,74 pouce est plus large de 18,6 % que le modèle précédent, avec une résolution de 336 PPI et de 336 x 480 pixels. Cet écran bénéficie également de la nouvelle interface en échiquier de Huawei qui permet à l'utilisateur de zoomer et de dézoomer intuitivement et sans effort.

Principalement destinée aux sportifs

La Huawei Watch Fit 2 est à présent équipée d'un haut-parleur en plus du micro. Les appels reçus sur le smartphone peuvent être transférés vers la montre connectée via Bluetooth, de sorte que l'utilisateur puisse communiquer. Il peut également ajouter ses contacts prioritaires à la Huawei Health App pour appeler plus facilement ses proches. Si l'utilisateur n'est pas en mesure de répondre, il peut envoyer à la personne qui l'appelle un message personnalisé d'un simple tapotement.

La technologie dual-band et sa fonctionnalité GNSS à cinq systèmes ont pour but d'améliorer la précision des trajectoires de course.

En plus de la fonction mode de vie intelligent, la Huawei Watch Fit 2 possède également de nouvelles fonctionnalités, dont l'application Huawei Santé, pour faciliter la gestion des exercices et le suivi de l'état de santé.

L'utilisateur peut ainsi élaborer un programme de bien-être, avec des étapes quotidiennes telles que le suivi de sa consommation d'eau, d'exercices, et bien plus encore.

Cette montre connectée contrôle également toutes sortes d'informations relatives à la santé grâce à sa technologie améliorée de suivi du rythme cardiaque Huawei TruSeen 5.0 permettant de mesurer le rythme cardiaque et la saturation en oxygène sanguin (SpO2) de l'utilisateur, avec la possibilité de suivre son schéma de sommeil. Cette montre peut analyser les différentes étapes du sommeil nocturne, identifier des problèmes de sommeil et proposer des solutions.

D'autres fonctionnalités relatives à l'état de santé incluent la gestion du cycle menstruel via le rythme cardiaque, la température cutanée et la respiration de l'utilisatrice pour prédire avec précision la date de ses prochaines règles, et la prévenir juste avant pour qu'elle ne soit pas prise au dépourvu. La Huawei Watch Fit 2 contribue également à gérer le stress en rappelant à l'utilisateur qu'il faut s'arrêter et respirer quand il commence à se sentir surmené.

De nouveaux modes d'exercice

La Huawei Watch Fit 2 propose 97 modes d'entraînement pour toutes les activités, de la course à pied au vélo en passant par les poids, la danse, les sports de ballon, les sports d'hiver, et bien plus encore. Elle dispose également d'un coach de remise en forme animé, intégré avec 7 modes, des instructions et démonstrations audio, dont les échauffements et la détente.

Pour les adeptes de la course à pied, elle est équipée de la fonction Running Ability Index (RAI ou indice de capacité de course) de Huawei, qui analyse la taille, l'âge, le poids et la condition physique de l'utilisateur ainsi que son expérience en matière de course, et ce, afin d'élaborer un programme d'entraînement de qualité professionnelle. Ces données sont alors analysées automatiquement, et les suggestions d'entraînement ajustées en fonction des progrès de l'utilisateur, de sorte qu'il s'améliore en permanence pour rapprocher de ses objectifs.

Prix et date de commercialisation

La Huawei Watch Fit 2 sera disponible à la vente le 8 juin. Elle se décline en 3 versions : Huawei Watch Fit 2 Active (149,99 euros), Huawei Watch Fit 2 Classic (199 euros) et Huawei Watch Fit 2 Elegant (249,99 euros).