28 avril 2021 à 06h00 par Philippe

Huawei Watch Fit Elegant Edition, une montre connectée esthétique destinée au monde du sport

Huawei vient de dévoiler un nouveau modèle dans la gamme de montre connectée : la Huawei Watch Fit Elegant Edition. Cette nouvelle version en acier inoxydable est proposée en Blanc (Frosty White) et Noir (Midnight Black), avec une surface en verre poli et un bracelet en fluoroélastomère.

Cette montre connectée permet désormais de suivre la saturation en oxygène du sang (SpO2). Les utilisateurs peuvent ainsi vérifier les variations de leur taux de SpO2 au fil de la journée avec l'application Huawei Health.

Au-delà des 96 modes d'entraînement, 12 cours de fitness de niveau facile ont été développés pour cibler les préoccupations les plus courantes, telles que le brûlage des graisses, la tonification et le soulagement des tensions au niveau des épaules et du cou. En complément des 12 cours d'entraînement personnel en intérieur, elle propose également 13 cours de running intégrés pour les coureurs de tous niveaux. Pendant la course, la montre connectée décompose les instructions de running et analyse le décompte des pas grâce à des capteurs et au GPS intégré.

Il est également possible d'une simple pression du doigt de changer l'écran de la montre sur un smartphone Huawei et de mettre en fond d'écran l'une des photos extraite du smartphone.

En plus des fonctions météo standards, la montre affiche l'heure de coucher et de lever du soleil chaque jour. Les huit phases de la lune, y compris le croissant et la pleine lune, sont également affichées.

La Huawei Watch Fit Elegant Edition offre une autonomie de 10 jours même avec les fonctions " fréquence cardiaque " et " sommeil " activées. La montre connectée est également dotée de la technologie de charge rapide de Huawei. Une charge de cinq minutes permet à la montre connectée de tenir toute une journée en utilisation normale.

Elle est commercialisée au prix de 129,99 €.