15 novembre 2021 à 00h30 par Philippe

Huawei Watch Fit Mini : une petite montre AMOLED à prix réduit

Huawei continue d'étendre sa gamme de montre connectée avec le lancement de sa Watch Fit Mini. Cette montre est dotée d'un nouveau design offrant un profil rectangulaire.

La Huawei Watch Fit mini dispose d'un écran FullView de 1,47 pouce. Le boîtier et les cornes de la Huawei Watch Fit mini sont travaillés dans un alliage d'aluminium, plus léger que les alliages de titane ou d'acier inoxydable.

Elle pèse 20 grammes (hors bracelet). Le boîtier carré, couleur or clair est assorti à un jeu de trois bracelets aux coloris différents, à savoir Blanc Glacé (cuir), Brun Mocha (cuir) et Violet Taro (fluoroélastomère).

Cette montre dispose de 96 modes d'entraînement et de systèmes d'incitation à l'entraînement pour accompagner les utilisateurs. Grâce à la détection automatique de l'effort, au suivi précis des données d'entraînement et aux conseils professionnels, la montre aide les utilisateurs à ajuster leurs programmes pour mieux gérer leur niveau de forme.

Outre les 11 modes d'entraînement professionnels, dont la course à pied en intérieur et en extérieur, le cyclisme, le corde à sauter, les machines elliptiques, le rameur, etc., la Huawei Watch Fit mini comprend également 85 modes d'entraînement, dont le fitness, les jeux de balle, la danse, les sports extrêmes et bien d'autres.

Elle prend également en charge des fonctionnalités comme la surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel et le suivi de performances mais aussi des suggestions pour aider les utilisateurs à analyser la qualité de leurs entraînements et l'amélioration de leur état de forme.

Les utilisateurs peuvent définir sur l'application Huawei Health différents objectifs tels que la perte de graisse ou l'amélioration de l'endurance, en fonction de leurs attentes. La Huawei Watch Fit mini peut surveiller les zones de fréquences cardiaques en temps réel au cours des entraînements. Lorsque la fréquence cardiaque dépasse la zone prédéfinie, la smartwatch envoie automatiquement un rappel.

Chaque zone de fréquence cardiaque possède son propre mode d'entraînement et les utilisateurs peuvent ajuster leur statut en fonction de leurs objectifs.

Cette montre principalement destinée aux femmes prend également en charge les rappels du cycle menstruel, permettant aux utilisatrices de suivre leur état de santé et de bénéficier de conseils tout au long de la journée.

Au niveau de son système d'exploitation, on retrouve Huawei LiteOS. La batterie a une capacité de 180 mAh. En utilisation normale, l'autonomie de la batterie peut tenir 14 jours et 10 jours en utilisation intensive. L'autonomie ultra-longue durée permet aux utilisateurs de porter la smartwatch toute la journée et ce même en dormant. Par ailleurs, la Huawei Watch Fit mini est équipée de la technologie de charge rapide de Huawei : une charge de cinq minutes permet une autonomie de deux jours en utilisation normale. La Huawei Watch Fit mini est au prix de 99 euros.