29 septembre 2020 à 06h00 par Philippe

Huawei Watch Fit : une nouvelle montre connectée sportive

Huawei vient d'annoncer le lancement de sa nouvelle montre de sport : Huawei Watch Fit qui est d'ailleurs la première montre de la marque à prendre en charge un coach personnel couvrant 12 animations d'entraînement, dont 44 démonstrations de mouvement.

Cette montre avec un boitier rectangulaire arrondi est dotée d'un écran AMOLED HD de 1,64 pouces et pèse 34g. Ses bracelets se déclinent en plusieurs coloris : Noir (Graphite Black), Vert (Mint Green), Rose (Sakura Pink) et Orange (Cantaloupe Orange). Le bracelet est équipé d'une batterie avec une autonomie pouvant durer jusqu'à 10 jours.

Les cours animés de remise en forme donnent aux utilisateurs un entraînement individuel sans avoir besoin d'un smartphone ou d'un autre appareil. La montre effectue des "rappels de se lever" rappelant aux utilisateurs de rester actifs, les incitant à bouger s'ils restent assis plus de trois minutes.

Pour ceux qui désirent suivre leurs performances en détail, cette montre prend en charge 96 modes d'entraînement avec un suivi avancé des données. Avec notamment 11 modes d'entraînement professionnels couvrant les types d'exercices les plus populaires comprenant la course, la marche, le vélo, la natation et plus encore. Les 85 autres modes d'entraînement comprennent quant à eux l'entraînement physique, la danse, les jeux de balle, les sports nautiques, les sports d'hiver et les sports extrêmes. Les utilisateurs peuvent choisir leur mode d'entraînement préféré pour enregistrer leurs performances, grâce à des capteurs intelligents détectant la fréquence cardiaque, l'intervalle de fréquence cardiaque, les calories, le temps d'exercice et d'autres données.

Au niveau de la surveillance de la fréquence cardiaque, la technologie Huawei TruSeen 4.0 affiche la fréquence cardiaque au repos des utilisateurs en plus d'une infographie montrant comment leur fréquence cardiaque a évolué au cours des dernières 24 heures. Elle offre également une fonction d'alerte en cas de fréquence cardiaque anormale, qui avertit l'utilisateur lorsque la fréquence cardiaque au repos est trop élevée ou trop basse.

Quant à la technologie TruSleep 2.0, elle permet de surveiller les stades du sommeil, le rythme cardiaque en temps réel, la qualité de la respiration pendant le sommeil et d'analyser des données. La montre reconnaît le moment où l'utilisateur s'endort et se réveille, en utilisant ces données pour présenter une analyse complète du sommeil qui montre les différents stades tels que le sommeil lent léger, le sommeil lent profond, le sommeil paradoxal et l'éveil. Cette montre peut identifier six problèmes de sommeil typiques, dont la difficulté à s'endormir, le sommeil léger, l'agitation, le réveil précoce, les rêves trop nombreux et un horaire de travail et de repos irrégulier. En utilisant ces données et cette analyse, elle peut ensuite fournir des suggestions pour améliorer le sommeil ainsi que des services personnalisés. Combiné à la longue durée de vie de la batterie, les utilisateurs peuvent suivre leur sommeil chaque nuit.

La surveillance des niveaux de SpO2 aide les utilisateurs à suivre les niveaux de saturation en oxygène du sang, tandis que la surveillance du niveau de stress propose des exercices respiratoires pour les aider à se détendre, et la gestion du cycle menstruel aide les utilisatrices à comprendre avec précision leur état physique et à prédire leur cycle menstruel.

Prix et disponibilité

La Huawei Watch Fit est au prix de 129,99 €, avec au choix, des Huawei Mini Speakers ou des Huawei Bluetooth Headphones Lite ou une Huawei Balance connectée offerts.