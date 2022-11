24 novembre 2022 à 00h15 par Philippe

Huawei Watch GT 3 SE : une montre connectée à un prix contenu avec de nombreuses fonctionnalités

La Huawei Watch GT 3 SE est une montre connectée d'entrée de gamme conçue pour les amateurs de sport et de fitness. En verre Corning Gorilla Glass, l'écran AMOLED de 1,43 pouce est doté d'une résolution haute définition de 466 x 466 avec 326 PPI. Elle pèse 35,6 grammes pour une épaisseur totale de 11 mm. Outre des milliers de thèmes de cadrans de montre, il est possible d'utiliser les photos prises pour créer des cadrans personnalisés. La montre a une autonomie de 2 semaines et supporte la charge sans fil.

La Huawei Watch GT 3 SE est résistante à l'eau 5ATM conformément à la norme ISO 22810:2010, ce qui lui permet de fonctionner jusqu'à 50 mètres de profondeur pendant 10 minutes. Elle fonctionne avec les cinq grands systèmes satellites : GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo et QZSS et intègre une puce de positionnement GNSS à cinq systèmes.

Cette smartwatch propose plus de 100 modes sportifs, des plans de course et même le système TruSport développé par Huawei qui fournit des évaluations et des suggestions sportives basées sur diverses données de course.

Un assistant de santé idéal grâce à Huawei TruSleep 3.0 amélioré

Grâce aux technologies internes Huawei TruSeen 5.0+, Huawei TruSleep 3.0 et autres technologies de surveillance de la santé de la série Tru. Elle prend en charge la surveillance de la santé sur plusieurs niveaux avec un suivi de la fréquence cardiaque, du sommeil, de la SpO2, du stress et du cycle menstruel.

Huawei TruSleep 3.0 est une autre composante de la série Huawei Tru, qui utilise une technologie de pointe basée sur la lumière infrarouge pour surveiller le sommeil. Cette technologie détecte automatiquement la durée du sommeil de l'utilisateur et indique la structure complète du sommeil, ce qui inclut le sommeil léger, le sommeil profond, le sommeil REM et l'éveil, en analysant plusieurs paramètres physiologiques basés sur les mouvements du corps, la fréquence cardiaque et la VFC. De plus, Huawei TruSleep 3.0, via l'application Huawei Health, prend en charge l'enregistrement des bavardages nocturnes et le suivi des ronflements pour fournir aux utilisateurs des informations utiles sur leurs habitudes de sommeil.

Un assistant personnel pratique

La Huawei Watch GT 3 SE offre des fonctionnalités utiles qu'il s'agisse de répondre à des appels téléphoniques, de rechercher des informations ou suivre la condition physique. La montre offre aussi une fonction de navigation cartographique hors ligne pour toute personne se trouvant dans une zone inconnue. Dans le domaine des jeux et du divertissement, la montre prend en charge MyTuner Radio, Infinity Loop, eSound Music. Elle fournit également TickTick Focus To-Do, Home Workouts et plus encore.

Cette montre connectée prend en charge les fonctions d'assistant vocal intelligent telles que la lecture de musique, l'entraînement et le contrôle vocal de définition des alarmes. Elle est compatible avec les smartphones Android et iOS.

Prix et disponibilité

Disponible en Graphite Black avec différents cadrans au choix, la Huawei Watch GT 3 SE est au tarif de 199.99 € avec une balance connectée Huawei Scale 3 offerte.