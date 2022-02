09 février 2022 à 00h15 par Philippe

Huawei Watch GT Runner : une montre taillée pour le sport

Huawei annonce l'arrivée de sa première montre de course professionnelle, la Huawei Watch GT Runner. Cette montre sportive et élégante, s'appuie sur une bonne autonomie et ses nombreuses fonctionnalités liées à l'entraînement. Cette montre connectée s'inscrit dans la lignée des montres de suivi de santé du fabricant chinois. Elle vient donc succéder à la Huawei Watch GT 3 lancée à l'automne dernier. Les sportifs vont surtout apprécier ses nombreux modes d'entraînement, en particulier ceux pour la course à pied.

La Huawei Watch GT Runner bénéficie de la nouvelle technologie Huawei TruSeen 5.0+ de surveillance de la fréquence cardiaque, avec fonction dynamique précise de mesure du pouls et de la saturation en oxygène. L'antenne flottante révolutionnaire et le système de localisation GNSS bi-bande à cinq systèmes observent la trajectoire de la course et assurent une localisation précise.

Le Running Ability Index (RAI ou Indice d'aptitude à la course) et l'Individual Periodical Science Training Programme (programme d'entraînement scientifique périodique individuel) viennent compléter les fonctionnalités de surveillance. Le système professionnel d'entraînement à la course Huawei TruSport fournit aux utilisateurs des analyses approfondies en leur donnant un aperçu global des données les concernant, telles que l'intensité de l'entraînement, le volume d'entraînement, le temps de récupération, etc. Le nouveau système de mesure de l'aptitude à la course, le Running Ability Index (RAI), permet d'évaluer objectivement l'aptitude à la course.

La Huawei Watch GT Runner peut être connectée aux ceintures de surveillance de la fréquence cardiaque si l'on veut obtenir des données plus professionnelles relatives à la course. De plus, on peut partager les données de la course avec des applications tierces grâce à l'application Huawei Santé, ce qui permet d'échanger des données, visualiser les données.

Inspirée de la calandre des voitures de sport, la Huawei Watch GT Runner est destinée aux coureurs. Son écran tactile Amoled de 1,43 pouce répond aux commandes par glissement et par toucher. Elle est conçue avec des matériaux légers, tels que des fibres de polymère ultra-résistantes pour le boîtier. Celui-ci est associé à un cadran en céramique ultraléger et une couronne en alliage de titane de grande qualité. Le poids total du boitier est de 38,5 grammes. Le bracelet en silicone antibactérien résiste à pour but de résister à l'humidité. La Huawei Watch GT Runner possède un écran exclusif d'affichage des données qui montre des informations telles que la charge d'entraînement, le RAI, le temps de récupération et la météo. Les utilisateurs ont également la possibilité de personnaliser ces paramètres en fonction de leurs besoins.

Un entraînement professionnel à la course à pied

Pour la plupart des coureurs, il est difficile de quantifier leurs performances de course. En utilisant l'algorithme Huawei TruSport, la Huawei Watch GT Runner indique le Running Ability Index (RAI) afin d'évaluer les performances de l'utilisateur. Même si le coureur n'a pas atteint ses limites, ce système est capable de calculer les performances de course à partir de l'historique du rythme cardiaque, de l'allure, de la distance, de la fréquence, et de mesurer le RAI afin de définir avec précision les capacités du coureur. La Huawei Watch GT Runner est également équipée d'un coach de course qui ajuste dynamiquement les séances d'entraînement. De plus, des données professionnelles telles que le niveau de fatigue, l'indice d'entraînement, la pression d'entraînement aérobie/anaérobie s'affichent également afin d'aider les coureurs à analyser leur propre état et d'ajuster leur plan de course afin d'améliorer leurs résultats.

Partant des données d'analyse professionnelle de l'entraînement fournies par Huawei TruSport, la marque a développé l'Individual Periodical Science Training Programme. En tenant compte des données personnelles sur la condition physique de l'utilisateur et de l'historique des courses, combinés aux objectifs d'entraînement, celui-ci peut personnaliser ses plans de course sur l'application Huawei Santé.

La Huawei Watch GT Runner enregistre et analyse les données d'entraînement de l'utilisateur, et identifie la phase de départ, de mise à niveau, de consolidation, et de réduction en fonction du niveau de capacités sportives actuel de l'utilisateur et de ses objectifs. Enfin, elle ajuste l'intensité de l'entraînement et augmente progressivement le volume d'entraînement afin d'améliorer les capacités de l'utilisateur.

La nouvelle technologie Huawei TruSeen 5.0+ apporte quatre innovations majeures

La Huawei Watch GT Runner prend en charge la toute nouvelle technologie Huawei TruSeen 5.0+, avec un module de fréquence cardiaque tout récemment mis à jour, 8 photodiodes dans une configuration circulaire, une surveillance dynamique améliorée de la fréquence cardiaque, davantage d'entrées de signaux, et une meilleure précision globale de la surveillance du rythme cardiaque. La Huawei Watch GT Runner affiche un boîtier arrière 2,5D au design ergonomique avec un verre incurvé.

Grâce au nouveau module PPG 5.0, la précision de la surveillance du rythme cardiaque est améliorée par rapport à la génération précédente. La variabilité à 10 battements par minute constatée dans la plupart des scénarios peut atteindre plus de 97 %, soit une précision égale à celle d'une ceinture de mesure de la fréquence cardiaque. Le concept de réduction des interférences et du bruit Huawei TruSeen 5.0+ compense mieux le bruit occasionné par les mouvements irréguliers, et il améliore la précision de la mesure du rythme cardiaque pendant l'exercice, y compris pendant des séances de HIIT, de yoga, d'aérobic, de corde à sauter, etc.

La Huawei Watch GT Runner prend en charge cinq principaux systèmes de satellites : GPS + Beidou + GLONASS + Galileo + QZSS. Elle est également munie d'une puce de localisation GNSS intégrée à bi-bande et système quintuple avec antenne flottante protégée par un matériau en fibre composite et qui est cachée dans l'attache de la montre. Cela permet de réduire les interférences entre le métal et le signal de localisation.

Cette montre a une autonomie de 14 jours en mode intelligent dans des scénarios d'utilisation classiques, et affiche 8 jours d'autonomie en cas d'utilisation intensive. Elle est équipée d'un baromètre d'altitude intégré, qui vient compléter la fonction boussole.

La Huawei Watch GT Runner est commercialisée au prix de 299,99 €, en deux coloris : noir et gris.