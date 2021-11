03 novembre 2021 à 01h00 par Philippe

La Huawei Watch GT3, une nouvelle montre connectée de haute qualité chez Huawei

Huawei vient de dévoiler sa nouvelle génération de smartwatch, les Huawei Watch GT 346mm et 42mm, alimentées par HarmonyOS 2.1. Cette nouvelle version est dotée d'un suivi précis de la santé et de la forme physique grâce au TruSeen 5.0+.

Sans bracelet, la Huawei Watch GT 346 mm pèse 42,6 grammes pour une épaisseur totale de 11 mm. La Huawei Watch GT 342 mm pèse 35 grammes pour une épaisseur totale de 10,2 mm.

La Huawei Watch GT 346 mm offre une autonomie de 14 jours en utilisation normale, tandis que la Huawei Watch GT 342 mm possède une autonomie de 7 jours en utilisation normale.

Cette montre connectée est dotée d'une couronne rotative avec retour tactile, permettant une reconnaissance des mouvements du doigt. Le nouveau design en échiquier de l'écran d'accueil peut être déplacé et zoomé librement. L'affichage permanent (AOD) reste allumé pendant l'utilisation quotidienne, et les écrans de montre personnalisés permettent également d'accéder facilement aux données d'exercice et aux applications en levant simplement le poignet.

Un suivi de santé amélioré

La Huawei Watch GT 3 est dotée d'une toute nouvelle technologie de suivi de la fréquence cardiaque HuaweiTruSeen 5.0+, qui adopte huit photodiodes dans une disposition circulaire, deux jeux de sources lumineuses, une puce émettrice de lumière à lentille LED 8-en-1, un canal multiple pour recevoir le signal lumineux et un design incurvé pour permettre une meilleure pénétration de la lumière et une consommation d'énergie plus faible. Le positionnement GNSS bi-bande à cinq systèmes offre également aux utilisateurs une géolocalisation plus précise.

Grâce à ce nouveau système TruSeen 5.0+, la précision du suivi de la fréquence cardiaque est améliorée par rapport à celle de la génération précédente. La Huawei GT 3 a amélioré le suivi même dans des scénarios de changement rapide de la fréquence cardiaque tels que le sprint, la natation ou encore le saut à la corde. La Huawei Watch GT 3 offre également des fonctions de suivi en continu, en temps réel et précise de la SpO2, du sommeil, du stress et du cycle menstruel pour une gestion complète de la santé.

Elle enregistre et analyse les données d'entraînement de l'utilisateur et identifie la période de base, la période de performances, la période de consolidation et la période de récupération en fonction du niveau de capacité athlétique actuel de l'utilisateur et de ses objectifs.

La Huawei Watch GT 3 est également dotée d'une fonction optimisée de suivi de l'entraînement, offrant plus de 100 modes d'entraînement, dont 18 modes d'entraînement professionnels.

12 entraînements en extérieur (course, marche, escalade, randonnée, course de fond, cyclisme, natation en eau libre, triathlon, ski, snowboard, ski de fond et golf) et 6 entraînements en intérieur (marche, course, cyclisme, natation en piscine, entraînement libre, machine elliptique et rameur).

La Huawei Watch GT 3 prend en charge des fonctions personnalisées de santé et de remise en forme, notamment l'AI Running Coach et le Healthy Living Clover, un assistant de santé et de remise en forme qui aide les utilisateurs à rester actifs et en bonne santé.

L'AI Running Coach combine des informations scientifiques et l'expérience de l'utilisateur pour fournir un programme personnalisé dynamique semaine par semaine. Il analyse les performances athlétiques et les réactions du corps pour ajuster automatiquement le programme d'entraînement de la semaine suivante. Grâce à cet ajustement contextuel personnel, les utilisateurs pourront profiter davantage de l'entraînement.

La nouvelle mesure de la capacité de course de Huawei, Running Ability Index (RAI), utilise l'historique de la fréquence cardiaque, du rythme et d'autres données pour analyser les performances de course après chaque entraînement, ce qui permet aux utilisateurs de comprendre la progression de l'entraînement et de constater leurs améliorations.

Le nouveau Healthy Living Clover comporte plusieurs fonctionnalités pour mieux répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs en matière de santé. Grâce à des paramètres personnalisés, il est possible de recevoir des rappels réguliers tels que les challenges santé, la consommation d'eau quotidienne, la pleine conscience quotidienne, le rappel de se coucher tôt, le volume d'exercice et le sourire sont autant de petites choses liées à votre santé.

Disponibilité et prix

La Huawei Watch GT 3 sera disponible le 18 novembre au prix de 229 € pour la version 42 mm et à 249 € pour la version 46 mm.