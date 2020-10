14 octobre 2020 à 05h00 par Philippe

Les huit semaines de confinement ont bouleversé les usages des services de télécommunication

L'Observatoire des services de télécommunication confirme que les huit semaines de confinement ont bouleversé les usages. Au deuxième trimestre 2020, l'usage vocal global a atteint un nouveau record jamais égalé en 20 ans : 72,2 milliards de minutes, soit une augmentation de 28,3% en un an, contre -2,0% un an auparavant.

Huit minutes sur dix sont consommées depuis les téléphones mobiles, ce qui représente 57,2 milliards de minutes ce trimestre ( +30% en un an, contre +2% à +5% en moyenne au cours des cinq années précédentes). La voix sur Wifi, qui améliore la couverture téléphonique mobile au sein des bâtiments, progresse aussi très fortement : son volume est multiplié par trois en un an au deuxième trimestre 2020

La consommation de données sur réseaux mobiles continue à croître à un rythme soutenu (+36% en un an). Les utilisateurs des réseaux 4G, qui réalisent 95% du trafic total de données mobiles, consomment 10,2 Go par mois en moyenne (+23% en un an ce trimestre, contre plus de 30% les trois précédents trimestres).

Le revenu des opérateurs diminue de 2% en un an deuxième trimestre 2020 alors qu'il avait renoué avec la croissance depuis le 4ème trimestre 2019. Cette dégradation s'explique par la perte enregistrée sur les revenus annexes liés à la vente et à la location des terminaux et équipements. En effet, hors revenus annexes, le revenu des opérateurs progresse de 0,5% en un an.

L'essor du très haut débit, fixe comme mobile, se poursuit : 56,7 millions de clients utilisent les réseaux 4G, soit plus de sept cartes SIM sur dix. 42% des accès internet sont à très haut débit (+8 points en un an) avec une large majorité (66%, +8 points en un an) d'accès en fibre optique de bout en bout.