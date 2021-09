23 septembre 2021 à 06h00 par Philippe

Hundred Days : apprenez l'art de la viticulture en tant que propriétaire d'un vignoble

Alors que le jeu est récemment sorti sur PC, Broken Arms Games et Pixmain dévoilent à présent Hundred Days, un simulateur de vinification, disponible cette fois sur iOS et Android. Les fans et amateurs de gaming pourront "vinifier" leur automne avec leur propre marque de vin dans Hundred Days.

Hundred Days emmène le joueur dans le parcours d'un vigneron afin de vivre les défis liés à la création d'une entreprise viticole. Inspiré de la carrière d'Yves Hohler, concepteur principal et cofondateur de Broken Arms Games, Hundred Days incarne un véritable croisement de sa passion pour le vin et le jeu.

Avec des éléments de simulation de gestion du temps et de ressources, les joueurs apprendront et feront des choix pour leur vignoble en organisant des tâches clés grâce à des grilles à remplir. En se plongeant dans l'art de la viticulture en tant que propriétaire d'un vignoble, les joueurs réaliseront très vite que chaque choix effectué, influencé par des facteurs externes et internes, déterminera leur réputation ainsi que leurs revenus.

Le jeu est disponible au prix de 5,99 € sur l'App Store et sur le Google Play Store. Hundred Days existe en 9 langues dont l'anglais, le français, l'italien, l'allemand, l'espagnol, le coréen, le japonais, le russe et le chinois.