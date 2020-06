17 juin 2020 à 05h00 par Philippe

i-Topo, une application qui facilite le suivi et la coordination des chantiers

Crédit Photo : iTunes

L'application professionnelle i-Topo sert à repérer et à partager les données concernant des réseaux enterrés au moyen de points illustrés (photo de points d'intérêt dans leur environnement) et géolocalisés, afin de créer un plan de récolement actualisé et fiable sur les chantiers des entreprises.

La photo qui vient enrichir les plans, donne des informations sur la nature du sol, l'environnement, les interactions entre les réseaux, les spécificités du patrimoine.

Il faut savoir que des photos souvent prises sur les chantiers ne sont pas toujours exploitées à leur juste valeur. i-Topo propose d'exploiter plus facilement ces photos grâce à leur qualification et leur géolocalisation pour ensuite les partager et les retrouver facilement en les stockant sur une plateforme collaborative qui synthétise les réseaux, stockées sur le web. Ces photos permettent ainsi de suivre les chantiers à distance.

L'application est disponible sur l'App Store et Google Play.