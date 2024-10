10 octobre 2024 à 00h00 par La rédaction

L'IA au coeur de la création : découvrez les nouvelles Galaxy Tab S10 les Galaxy Tab S10 Ultra et Tab S10+

Les nouvelles tablettes phares de Samsung, les Galaxy Tab S10 Ultra et S10+, placent l'Intelligence Artificielle au cœur de l'expérience utilisateur. Equipées de puissants processeurs et optimisées pour les applications d'IA, elles offrent des fonctionnalités inédites comme l'Assistant Notes et le Croquis Génératif, conçus spécifiquement pour les grands écrans.

Leur écran Super AMOLED 2X de respectivement 14,6 et 12,4 pouces sont désormais doté d'un traitement antireflet, garantit une qualité d'image exceptionnelle pour un confort visuel optimal. La définition est de 2 960 x 1 848 pixels pour la S10 Ultra et 2 800 x 1 752 pixels pour la S10+.

Le système audio, composé de quatre haut-parleurs optimisés par l'intelligence artificielle, garantit une restitution sonore cristalline, avec des dialogues clairs et précis, même dans les scènes les plus dynamiques. La certification IP68 assure une résistance à l'eau et à la poussière.

Un écosystème productif centré sur l'IA

Le Galaxy Tab S10 est associé à son stylet S Pen. L'Assistant Notes, alimenté par l'intelligence artificielle, transforme vos notes manuscrites en texte numérique, les résume et les traduit. Cette fonctionnalité, combinée à la possibilité de traduire des PDF sans modifier leur mise en page, fait du Tab S10 un outil indispensable pour les étudiants, les professionnels et tous ceux qui souhaitent optimiser leur organisation.

Les Galaxy Tab S10+ et Galaxy Tab S10 Ultra sont dotées du nouveau Soc Dimensity 9300+ de MediaTek.

Des performances photographiques et vidéo améliorées

La Galaxy Tab S10 Ultra se positionne en haut de gamme avec un double capteur arrière de 13MP (principal) et 8MP (ultra grand-angle) ainsi qu'un double capteur avant de 12MP (x2). De son côté, la Galaxy Tab S10+ opte pour une configuration légèrement simplifiée avec un capteur arrière de 13MP et 8MP ultra grand-angle, ainsi qu'un capteur avant de 12MP ultra grand-angle.

Entourer pour Chercher avec Google permet de rechercher sur un élément affiché à l’écran d’un simple geste et sans changer d’application. Il est aussi possible de traduire du texte de la même manière, et la fonction est également capable de reconnaître les problèmes scientifiques ou mathématiques puis de décrire les étapes à suivre pour les résoudre.

Les commandes gestuelles via le S Pen permettent quant à elles d’accéder instantanément aux fonctionnalités de l’assistant Galaxy AI sans avoir à passer d’un menu à l’autre. Les applications de l’assistant peuvent également être lancées facilement via la touche personnalisable du nouveau clavier Book Cover Keyboard. Elle permet de choisir entre les assistants Bixby de Samsung et Gemini de Google pour bénéficier d’une expérience d’IA personnalisée.

La série Galaxy Tab S10 propose des applications tierces inédites telles que Goodnotes, LumaFusion, Noteshelf3, Clip Studio Paint, PicsArt et Sketchbook. Les utilisateurs peuvent facilement contrôler la vitesse et ajouter des effets visuels spectaculaires lors de la retouche de vidéos sur LumaFusion, avant de partager leurs créations via PicsArt.



La série Galaxy Tab S10 est compatible avec Goodnotes, LumaFusion, Noteshelf3, Clip Studio Paint, PicsArt et Sketchbook. Ces applications tierces accompagneront chaque utilisateur dans la réalisation de ses projet, qu’il soit créatif, professionnel ou étudiant. Il peut par exemple facilement contrôler la vitesse et ajouter des effets visuels spectaculaires lors de la retouche de vidéos sur LumaFusion, avant de partager ses créations via PicsArt.

Sécurité, autonomie et personnalisation

Samsung offre par ailleurs aux utilisateurs le contrôle de leurs appareils et de leurs données. Grâce aux paramètres Intelligence Avancée, ils peuvent désactiver le traitement des données en ligne et s’assurer que celles-ci restent sur l’appareil. De son côté, Samsung Knox détecte les menaces en temps réel pour une protection continue.

En termes de stockage, les Galaxy Tab S10+ et S10 Ultra offrent la possibilité d'étendre leur mémoire interne grâce à une carte microSD. Côté autonomie, la Tab S10 Ultra prend légèrement l'avantage avec sa batterie de 11 200 mAh, contre 10 090 mAh pour la Tab S10+. Les deux modèles partagent cependant la même technologie de charge rapide 45W.

Prix et disponibilité

La Galaxy Tab S10 Ultra et la Tab S10+ sont disponibles et déclinées en deux coloris : Gris et Argent.

La Tab S10+ est vendu à partir de 1 149,00 € en deux versions 256 Go/12 Go, 512 Go/12 Go. Quant à la Galaxy Tab S10 Ultra est commercialisée à partir de 1 349,00 € en trois versions 256 Go/12 Go, 512 Go/12 Go et 1To/12Go.