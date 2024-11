27 novembre 2024 à 00h00 par La rédaction

IA et 5G : le duo gagnant qui révolutionne notre usage des smartphones

L'intelligence artificielle et la 5G sont en passe de transformer en profondeur notre relation avec les smartphones. Selon une récente étude Ericsson ConsumerLab, l'utilisation d'applications d'IA générative, comme les chatbots ou les outils de création de contenu, devrait connaître une croissance exponentielle dans les années à venir. En effet, le nombre d'utilisateurs réguliers de ces applications pourrait être multiplié par 2,5 d'ici cinq ans.

Les applications mobiles étant de plus en plus gourmandes en données, les consommateurs sont également prêts à mettre le prix pour une expérience en ligne fluide et sans interruption. C'est ce qui ressort d'une récente étude qui révèle que 35 % des utilisateurs de smartphones 5G sont prêts à payer davantage pour garantir des performances de connectivité élevées pour les applications essentielles.

Une aubaine pour les opérateurs

Cette tendance représente une véritable opportunité pour les opérateurs de téléphonie mobile. En proposant des abonnements personnalisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque utilisateur, ils pourraient non seulement fidéliser leur clientèle, mais également augmenter significativement leurs revenus.

Selon les estimations, les opérateurs pourraient voir leurs revenus par utilisateur 5G augmenter de 5 à 12% en proposant des offres premium. Les jeux en ligne, le streaming vidéo en haute définition et les appels vidéo sont autant d'applications qui nécessitent une connexion stable et rapide, et pour lesquelles les consommateurs sont prêts à débourser davantage.

Pour tirer pleinement parti de cette tendance, les opérateurs devront proposer des offres de plus en plus personnalisées. Les forfaits "illimités" pourraient ainsi être complétés par des options supplémentaires, telles que des débits de données plus élevés, une priorité sur le réseau ou encore un accès à des contenus exclusifs.

Les défis à relever

Si cette tendance est prometteuse, elle pose également de nouveaux défis aux opérateurs. Ils devront notamment investir massivement dans leurs réseaux pour garantir une couverture optimale et des débits toujours plus élevés. Par ailleurs, ils devront faire face à une concurrence accrue, tant de la part des autres opérateurs que des fournisseurs d'accès à Internet fixe.

La demande pour une connectivité 5G haut de gamme est en constante croissance. Les opérateurs qui sauront saisir cette opportunité en proposant des offres innovantes et personnalisées seront les grands gagnants de cette nouvelle ère numérique.