23 avril 2024 à 00h15 par La rédaction

ICE smart junior two, une montre connectée pour les enfants

Les enfants eux aussi peuvent avoir une montre connectée. Cette nouvelle montre ICE smart junior 2.0 intègre des fonctionnalités connectées qui permettent aux enfants de rester en contact avec leurs parents.

Son écran Amoled est de 1,75 pouce avec une résolution d'image de 240 X 296 pixels. Cette montre connectée offre une mémoire interne plus importante puisqu'elle passe de 64Mb à 128Mb et propose non plus 4 jeux mais 8. Elle intègre un podomètre intégré, un suivi de l'activité physique et des défis ludiques. Elle pèse 160 grammes.

Elle dispose également de fonctionnalités de santé similaires au modèle adulte comme la météo et le contrôle de la musique. Ses fonctionnalités sportives évoluent également puisqu'il sera désormais possible d'accéder à 10 modes sports et non plus 5. Sa batterie permettra de garder la montre allumée 7 jours en une seule charge.

La montre est également exploitable sans être connectée à un smartphone. Dans ce cas, certaines fonctionnalités sont indisponibles comme la réception de ses notifications ou encore le réglage de l'alarme.

Toutes les données collectées sont directement consultables sur votre smartphone via l'application ICE JUNIOR. En effet, la ICE smart junior 2.0 est associée à une application mobile permettant d'afficher rapidement l'ensemble des éléments captés par la montre.

Compatible iPhone (iOS 12.0+) et Android (Android 7.0+), l'application ICE JUNIOR peut être téléchargée sur le Play Store de Google et l'App Store d'Apple. Une fois l'application ICE JUNIOR téléchargée, il suffit de connecter la montre à un iPhone ou un smartphone sous Android.

La ICE smart junior two se décline en 12 modèles au prix de 59 €.