30 juin 2026 à 00h00 par Philippe

Ice-Watch dévoile l'ICE kids 4G, une montre connectée conçue pour rassurer les parents

Face aux interrogations croissantes des parents sur l'âge auquel offrir un premier smartphone, les fabricants multiplient les alternatives. Entre le téléphone classique et la montre connectée, une nouvelle catégorie de produits tente de trouver sa place : celle des montres communicantes destinées aux plus jeunes. Avec sa nouvelle ICE kids 4G, Ice-Watch fait son entrée sur ce marché en proposant une solution pensée pour les enfants de 6 à 12 ans, avec un objectif clairement affiché : permettre aux plus jeunes de rester joignables sans leur donner un accès libre à Internet et aux réseaux sociaux.

Connue jusqu'à présent pour ses montres colorées et accessibles, la marque belge élargit son catalogue avec un appareil connecté qui combine communication, géolocalisation et fonctions ludiques, tout en laissant aux parents un contrôle complet de son utilisation.

Une montre connectée qui remplace le premier smartphone

L'ICE kids 4G a été conçue comme un véritable outil de communication miniature porté au poignet. Derrière son design volontairement coloré se cache une montre équipée d'une connectivité 4G et d'une carte nano-SIM intégrée permettant de téléphoner sans avoir besoin d'un smartphone à proximité.

L'enfant peut ainsi passer et recevoir des appels vocaux, mais également des appels vidéo, envoyer des messages écrits, des messages vocaux ou encore partager des photos avec ses proches. Des conversations familiales de groupe sont également prises en charge afin de faciliter les échanges au quotidien.

Toute cette communication est supervisée via l'application mobile ICE KIDS 4G, disponible sur Android et iOS. Les parents gardent la maîtrise complète des échanges en autorisant eux-mêmes les personnes pouvant communiquer avec la montre. Jusqu'à dix contacts peuvent être enregistrés, empêchant tout appel ou message provenant d'un numéro inconnu.

Cette approche répond à une préoccupation de plus en plus présente chez les familles : offrir davantage d'autonomie aux enfants tout en limitant leur exposition aux risques associés aux smartphones traditionnels.

La sécurité au cœur de l'expérience

Au-delà de la communication, Ice-Watch met particulièrement en avant les fonctions de sécurité intégrées à sa nouvelle montre.

L'ICE kids 4G combine plusieurs technologies de localisation(GPS, réseau mobile et Wi-Fi) afin d'afficher avec précision la position de la montre directement depuis l'application parentale. Les parents peuvent consulter la localisation actuelle, accéder à l'historique des déplacements ou encore activer un suivi en temps réel lorsque la situation l'exige.

La montre permet également de créer plusieurs zones de sécurité, comme le domicile, l'école ou encore les activités extrascolaires. Lorsqu'un enfant entre ou quitte l'une de ces zones, une notification est automatiquement envoyée sur le smartphone des parents.

En cas de problème, un bouton SOS placé sur le côté de la montre permet à l'enfant de contacter immédiatement le numéro principal défini lors de la configuration.

L'objectif n'est pas seulement de localiser un enfant, mais surtout d'apporter un moyen rapide de rester en contact lors des déplacements quotidiens, que ce soit pour un trajet vers l'école, une sortie sportive ou une activité de loisirs.

Un environnement numérique volontairement fermé

L'un des principaux arguments de cette montre réside dans son environnement logiciel entièrement sécurisé.

Contrairement à un smartphone classique, l'ICE kids 4G ne donne accès ni au navigateur Internet, ni aux réseaux sociaux, ni au téléchargement d'applications tierces. Toutes les interactions passent exclusivement par l'application parentale, qui agit comme une véritable interface de contrôle.

Ice-Watch intègre également un mode École permettant de désactiver les fonctions de communication pendant les heures de cours tout en conservant les services essentiels, notamment le bouton SOS. Cette fonctionnalité vise à éviter les distractions tout en maintenant un niveau de sécurité constant.

La marque met également en avant la protection des données personnelles. Les communications et informations de localisation transitent par des connexions chiffrées et sont hébergées sur des serveurs européens conformes au RGPD. Ice-Watch précise qu'aucune donnée personnelle n'est partagée avec des tiers sans l'accord des utilisateurs, un point particulièrement sensible sur un marché où certaines montres connectées pour enfants ont déjà suscité des inquiétudes concernant la confidentialité.

Des fonctions ludiques pour accompagner le quotidien

Même si la communication constitue sa fonction principale, l'ICE kids 4G ne se limite pas à un simple téléphone miniature.

La montre embarque un appareil photo de 5 mégapixels accompagné d'une galerie d'images, permettant aux enfants d'immortaliser leurs activités. Elle propose également plusieurs fonctionnalités destinées à rendre son utilisation plus agréable au quotidien.

Parmi celles-ci figurent quatre jeux intégrés, une lampe torche, une calculatrice, un chronomètre, des alarmes, un affichage météo ainsi que plusieurs cadrans personnalisables. Les enfants peuvent également ajuster la luminosité de l'écran, choisir leur langue ou modifier les paramètres sonores selon leurs préférences.

L'ICE kids 4G intègre également un podomètre capable de mesurer le nombre de pas et la distance parcourue, afin d'encourager une activité physique régulière.

Plus originale, la montre propose des histoires générées par intelligence artificielle selon différents thèmes. Cette fonctionnalité, pensée comme un divertissement supplémentaire, permet aux enfants de découvrir de nouveaux récits directement depuis leur poignet, sans avoir besoin d'un accès à Internet.

La montre est compatible avec plusieurs langues, dont le français, l'anglais, l'allemand, le néerlandais, l'espagnol, l'italien, le portugais et le polonais.

Une conception pensée pour résister au quotidien

Comme tout appareil destiné aux enfants, la robustesse constitue un élément essentiel.

L'ICE kids 4G bénéficie d'une certification IP68 lui permettant de résister à la poussière ainsi qu'à l'immersion accidentelle dans l'eau. Elle est donc conçue pour accompagner les enfants dans leurs activités quotidiennes sans craindre les éclaboussures ou les intempéries.

Sa batterie promet jusqu'à trois jours d'autonomie en veille selon l'utilisation, tandis qu'une recharge complète nécessite environ deux heures et demie via le câble fourni.

La carte SIM intégrée offre une couverture dans plus de quarante pays européens sans frais d'itinérance supplémentaires, un avantage pour les familles amenées à voyager régulièrement au sein de l'Europe.

Prix et disponibilité

La nouvelle ICE kids 4G est commercialisée au tarif de 149 euros hors abonnement et se décline en deux finitions : Blue et Pink White.

Pour accéder à l'ensemble des services de communication, de géolocalisation et de stockage sécurisé des données, un abonnement mobile dédié est nécessaire. Ice-Watch offre le premier mois d'utilisation avant le passage à une formule payante.