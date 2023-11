27 novembre 2023 à 07h42 par La rédaction

Ice-Watch dévoile sa bague connectée

Après les montres et les bracelets connectés, voici la bague connectée. En effet, Ice-Watch se lance sur un nouveau marché, qui est celui de la bague connectée. A la différence d'une montre connectée, l'avantage est qu'on ne n’enlève presque jamais. Elle est donc très adaptée pour suivre avec le plus de précision toutes nos activités.

Baptisée Ice Ring, cette nouvelle bague connectée protégée par un alliage de titane unique, se concentre sur trois fonctions essentielles : la santé, le fitness et le sommeil. Elle suit en permanence sept caractéristiques liées à la santé : suivi d'activité, suivi du sommeil, capteur cardiaque, capteur d'oxygène sanguin, variation de la fréquence cardiaque, activités sportives et évaluation du niveau de stress.

Elle pèse moins de 3 grammes et elle est disponible en six tailles avec trois finitions (Space black, silver, Gold). Résistante à l'eau IP68 (douche et baignade), connectée en Bluetooth 5.1, sa batterie de 20 mAh lui donne jusqu'à 7 jours d'autonomie. Elle peut se recharger de 0 à 100% en 30 minutes via son câble chargeur USB magnétique.

Cette bague connectée est en mesure de suivre et d'enregistrer le nombre de pas, la distance, le rythme cardiaque et les calories brûlées.

La Ice Ring est également une autre solution pour toute personne souhaitant analyser son sommeil sans devoir porter une smartwatch au poignet. En effet, notre sommeil est composé de quatre cycles : éveillé, sommeil léger, sommeil profond, rêves. Chaque étape du sommeil joue un rôle différent dans la préparation de notre corps pour le lendemain. L'analyse des capteurs de la Ice Ring permet aux algorithmes de séquencer le sommeil et de fournir un score entre 0 (mauvais) et 100 (excellent) chaque matin.

Elle détecte et suit également la fréquence cardiaque, sa variation et le SpO2 toutes les heures et en continu lors d'une activité sportive.

La Ice Ring peut suivre 24 sports via l'application Ice Ring dont 5 utilisant la fonction GPS avec visualisation sur carte de la distance parcourue entre le point de départ et le point d'arrivée.

Toutes les données collectées sont directement consultables sur votre smartphone via l'application Ice Ring. En effet, la Ice Ring est associée à une application mobile permettant d'afficher rapidement l'ensemble des éléments captés par la bague.

Compatible iPhone et Android, l'application Ice Ring peut être téléchargée sur le Play Store de Google et l'App Store d'Apple. Elle est commercialisée à 199 € TTC