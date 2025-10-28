28 octobre 2025 à 00h00 par La rédaction

Ice-Watch joue la carte du raffinement avec sa montre connectée TKS 2.0

Depuis près de vingt ans, Ice-Watch cultive une même philosophie : innover sans jamais renier son audace. Après avoir marqué les poignets du monde entier avec ses montres colorées et ses collaborations pop, la marque belge franchit un nouveau cap. Avec sa nouvelle ICE smart TKS 2.0, Ice-Watch entend concilier l’élégance intemporelle de l’horlogerie traditionnelle et la modernité discrète de la technologie connectée.

Une montre connectée qui se prend pour une mécanique de prestige

D’un premier regard, rien ne trahit sa nature digitale. Avec seulement 6,35 mm d’épaisseur, un boîtier d’acier galbé et un cadran rectangulaire vintage, la TKS 2.0 évoque davantage une montre mécanique qu’un gadget électronique. Les chiffres romains, les aiguilles glaive et la trotteuse animée rappellent les codes de la haute horlogerie, tout en dissimulant un concentré d’innovations.

Derrière cette allure chic, toute l’intelligence d’une smartwatch s’active à la demande. Les notifications, applications et données de santé s’affichent en toute sobriété sur un écran AMOLED haute définition, lumineux et précis, qui imite la profondeur de l’onyx. L’idée ? Faire cohabiter le charme d’un bijou d’exception et la praticité d’un compagnon numérique du quotidien.

Un accessoire de mode avant tout

Ice-Watch n’a jamais caché son goût pour le style, et cette ICE smart TKS 2.0 ne fait pas exception. La marque propose huit modèles sophistiqués, déclinés dans des teintes argent, doré et rose-gold, assortis à des bracelets interchangeables.

Selon les envies, on peut opter pour le raffinement d’un cuir italien texturé façon croco, les finitions sellier d’un modèle plus classique, ou encore la brillance d’un bracelet en acier à boucle déployante. Grâce au système EasyStrap, chaque utilisateur peut ajuster la taille ou changer de style en quelques secondes. Une approche qui fait de cette montre non seulement un outil connecté, mais aussi un véritable accessoire de mode à porter aussi bien au bureau que lors d’un dîner ou d’une soirée élégante.

Une technologie qui se fait oublier

Sous ce design soigné se cache un ensemble complet de fonctionnalités connectées. La TKS 2.0 permet de recevoir et émettre des appels, consulter ses messages, accéder à ses applications, mais aussi de suivre son activité physique et son sommeil.

L’appareil intègre un coach santé, capable d’analyser les pas, les calories brûlées et les cycles de repos. Son autonomie varie de 3 à 7 jours, une performance honorable pour un modèle aussi fin, tandis que sa résistance à la pluie, aux éclaboussures et aux poussières garantit un usage sans contrainte au quotidien.

Un luxe accessible

Fidèle à son positionnement, Ice-Watch entend démocratiser le style et la technologie. L’ICE smart TKS 2.0 s’affiche à un prix particulièrement compétitif, compris entre 169 € et 199 €, selon les versions. Un rapport qualité-prix que la marque revendique comme l’un des meilleurs du marché pour une montre connectée design et fonctionnelle.

Déjà disponible en boutique et sur ice-watch.com, cette nouveauté s’impose comme l’une des sorties les plus séduisantes de la rentrée horlogère.

Entre tradition et modernité, un nouvel équilibre signé Ice-Watch

Avec la TKS 2.0, Ice-Watch confirme sa capacité à bousculer les codes sans les trahir. En combinant l’esthétique d’une montre de ville à la connectivité d’un outil intelligent, la marque belge réussit un pari rare : faire oublier la technologie derrière la beauté de l’objet.