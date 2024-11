13 novembre 2024 à 00h00 par La rédaction

Ice-Watch : la ICE fit, pour des entraînements plus efficace

Avec la ICE fit, Ice-Watch propose une montre connectée plus complète, qui combine suivi d'activité, analyse approfondie de la santé et fonctionnalités pratiques au quotidien.

Ice-Watch reprend avec son nouveau modèle les fonctionnalités populaires de ses précédents modèles connectés. La montre intègre un GPS pour suivre vos parcours en temps réel, que vous soyez en train de courir ou de rouler à vélo. Vous pourrez synchroniser vos données avec les applications Apple Santé ou Google Health et sa compatibilité avec l'application Strava vous permet également de partager ses performances et une communauté globale de sportifs.

Et avec ses 4GB de mémoire interne, la ICE fit permet aux utilisateurs de télécharger leur musique directement sur la montre et de connecter leurs écouteurs Bluetooth pour s'entraîner sans avoir besoin de leur téléphone.

Elle comprend les fonctionnalités essentielles des modèles antérieurs : les appels Bluetooth, les notifications en temps réel, le monitoring du sport, du sommeil, ainsi que le suivi de la santé avec la mesure du rythme cardiaque, de la tension artérielle, de la saturation en oxygène (SpO2), la météo, et le contrôle musical.

En plus du suivi d'activité, cette montre intègre des outils pour optimiser votre bien-être et vos performances. Elle propose désormais la fonction appels d'urgence, une évaluation de l'énergie corporelle, un rappel de marche pour vous encourager à rester actif tout au long de la journée, un rappel d'événements pour ne jamais manquer un rendez-vous important, et une analyse de la fréquence respiratoire pour un suivi de votre condition physique plus précis.

Son écran AMOLED est de 1,78 pouce avec une résolution de 368 x 448 pixels avec un poids de 170 grammes. Elle est compatible avec les systèmes iOS 9.0+ et Android 6.0+.

Disponible en deux coloris (black et rose-gold nude), la ICE fit est proposée à 129 € et disponible sur le site d'Ice-Watch.