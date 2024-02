22 février 2024 à 06h14 par La rédaction

iMessage : Apple passe à la vitesse supérieure avec un cryptage PQ3 "post-quantique" pour contrer la menace future

Apple s'apprête à déployer un nouveau protocole de cryptage ultra-sécurisé pour iMessage, offrant une meilleure protection de vos conversations privées. Cette mise à jour sera transparente pour les utilisateurs et apparaîtra dans les prochaines versions d'iOS (17.4), iPadOS (17.4), macOS (14.4) et watchOS (10.4).

Appelé PQ3, ce protocole est classé niveau 3 sur l'échelle de sécurité inventée par Apple, ce qui est le niveau le plus élevé possible. En comparaison, le dernier protocole de chiffrement de Signal, qui n'est pas encore utilisé par toutes les messageries tierces comme WhatsApp, qui est de niveau 2.

Ce système a été conçu pour garantir la sécurité des données, même si des pirates les interceptent et tentent de les décrypter ultérieurement, en utilisant des technologies révolutionnaires. Selon Apple, le protocole PQ3 est capable de repousser les attaques quantiques, qui constituent une menace à long terme pour les systèmes de chiffrement actuels.

Pourquoi ce changement ?

Les messageries actuelles utilisent déjà un chiffrement ultra-sécurisé pour protéger vos conversations. Mais l'arrivée des ordinateurs quantiques, beaucoup plus puissants, menace de briser ce système.

Il est donc crucial pour Apple de développer de nouveaux algorithmes de chiffrement "post-quantiques" pour garantir la sécurité de vos communications à l'avenir.

Ce protocole PQ3 renforce surtout la sécurité des conversations par rapport aux méthodes classiques. Il le fait en ajoutant et en renouvelant régulièrement des clés de chiffrement supplémentaires pendant la communication.

Enjeu majeur pour Apple

Apple veut donc déployer iMessage PQ3 dès maintenant pour contrer le piratage quantique, même si la menace semble lointaine. En effet, ils craignent que des individus malintentionnés stockent des conversations pour les décrypter plus tard avec un ordinateur quantique. Ce changement de braquet vise à garantir la sécurité des communications dès aujourd'hui.

Apple s'efforce depuis longtemps d'améliorer son service de messagerie instantanée iMessage, en le rendant plus attractif et plus sécurisé. Pour l'instant, la priorité actuelle d'Apple est de renforcer la sécurité d'iMessage, surtout pour les jeunes utilisateurs, afin d'en faire l'espace de messagerie le plus sûr possible.