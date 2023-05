03 mai 2023 à 07h00 par Philippe

Inflation : 2/3 des Français utilisent régulièrement les applications mobiles des commerçants pour faire des économies

Selon une étude provenant de la plateforme d'App Experience Airship, les Français sont les seuls, parmi les 10 pays interrogés, à être aussi susceptibles d'utiliser l'application d'un commerçant que son site web lors de leurs achats en magasin.

Les français sont à la recherche de bonnes affaires et pour cause, selon l’OFCE l’inflation moyenne a atteint 5,2% sur un an en 2022 tandis que la hausse des prix à quant à elle atteint jusqu’à 8,5% pour les ménages les plus exposés. Face à cette nouvelle réalité et à la volonté des ménages de consommer plus intelligemment, une récente étude Airship dévoile que, globalement, parmi toutes les façons dont les consommateurs utilisent leurs smartphones lors de leurs achats en magasin, c'est l'utilisation de l'application du retailer qui a le plus progressé depuis l'année dernière.

En 2023, 67% des consommateurs français ont utilisé les applications mobiles des commerçants autant ou plus fréquemment que l'an dernier. Cette adoption croissante des apps mobiles des retailers s’explique en grande partie par le fait que celles-ci offrent une expérience personnalisée et ciblée, permettant aux consommateurs d’accéder à tout moment à des offres et des réductions, par le biais de notifications. Ils sont ainsi 73% en France à utiliser les applications des enseignes lors de leurs achats en magasin pour profiter de leurs cartes de fidélité ou bénéficier de remises et 66% à les utiliser pour comparer les prix. La France est un cas unique parmi les 10 pays couverts par l'étude, car les consommateurs y sont tout aussi susceptibles d'utiliser l'application d'un commerçant que d'ouvrir son site web lors des courses en magasin.

Généralement frileux à l’idée de partager leurs données personnelles avec les marques, les consommateurs sont ainsi 47% à avouer qu’ils acceptent de recevoir des communications directement sur leur smartphone principalement pour avoir des remises, des cadeaux de fidélité ainsi que des offres personnalisées, soit une augmentation de +7 points face à l’année précédente. L’étude met également en lumière une augmentation de +8 points du consentement au partage de données pour obtenir des garanties de produits, et de+ 6 points pour des remises et des soldes générales, par rapport à l'année dernière.

Ces données suggèrent donc que l'inflation et la conjoncture économique actuelle incitent les consommateurs à adopter des comportements plus orientés vers la recherche de bonnes affaires et d’économies sur les applications mobiles.

La situation n’est pas unique à l’Hexagone, bien au contraire. Le phénomène est désormais mondial puisqu’aux Etats-Unis ce ne sont pas moins de 79% de consommateurs qui utilisent les apps mobiles pour profiter de remises, tandis qu’au Royaume-Unis ils sont 80% et cela monte jusqu’à 87% en Afrique du Sud.

Cette préférence pour les applications des retailers s'étend également à tous les groupes d'âge. En effet, sur le plan générationnel, 81% des milléniaux et 79% des Gen X déclarent utiliser les applications des enseignes plus souvent ou à peu près autant que l'année dernière, suivis par 72% des membres de la génération Z et des baby-boomers. Les Millennials français sont également les plus enclins à utiliser leur smartphone en magasin. Ainsi, 75 % d'entre utiliser les apps des commerçants pour profiter de leurs cartes de fidélité ainsi que de leurs réductions tandis que 70 % d’entre eux les utilisent pour comparer les prix.