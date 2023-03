03 mars 2023 à 06h00 par Philippe

Inflation et forfaits mobiles : Les prix ont-ils ou vont-ils évoluer

Comme a pu le constater le site expert en téléphonie mobile Signal.club, les forfaits mobiles connaissent une hausse des prix et cela chez la grande majorité des opérateurs. Cela est dû à l’inflation générale causée par des crises successives, la guerre en Ukraine et le COVID-19 en tête.

Les prix des forfaits mobiles vont augmenter

En 2023, les prix des forfaits mobiles d’Orange, de Bouygues Télécom et de SFR ont augmenté de 0,69€ à jusqu’à 4€ en moyenne. Seul Free conserve ses tarifs habituels.

1. L’évolution des forfaits mobiles Free

Free est donc le seul opérateur à ne pas modifier les prix de ses abonnements de forfait mobile. Ils restent donc à 2€/mois et 19,99€/mois, et cela sur les quatre prochaines années. Free respecte ainsi les engagements qu’il s’était fixés, à savoir proposer l’offre la moins chère du marché.

2. L’évolution des forfaits mobiles Orange

Les forfaits mobiles Orange vont évoluer à partir de mars ou avril 2023. Ainsi, ils vont connaître une augmentation de 1€ à 2€ selon les forfaits. L’offre Coup de Pouce ainsi que l’abonnement “Réduction sociale” ne seront pas concernés.

3. L’évolution des forfaits mobiles Bouygues Télécom

Bouygues Télécom a été le premier opérateur à faire connaître et appliquer ses nouveaux tarifs (fin janvier 2023), avec un ajout de 1€ (B&You 40Go) à 2€ (B&You 80Go). Certains abonnés relatent des hausses de jusqu’à 4€.

4. L’évolution des forfaits mobiles SFR

SFR a fait discrètement évoluer ses prix au mois de février. Tous les abonnements SFR et Red ont pris jusqu’à 0,99€/mois. Contrairement à Bouygues, aucun message d’information n’a été envoyé hormis un encart sur la facture du mois de janvier.

Pourquoi est-ce que les forfaits mobiles augmentent ?

L’augmentation des prix ne touche pas seulement le secteur des forfaits mobiles. L’énergie, les matériaux ou encore la nourriture sont tout autant d'exemples de secteurs connaissant une tendance similaire. En cas de dépassement de crédits, aucune hausse n’a été annoncée. Cette inflation est la résultante des crises successives que l’Europe et le monde ont connues ces dernières années : la guerre en Ukraine, les pénuries de composants ou encore le COVID-19. Les investissements pour mettre en place la 5G a aussi été un coup apporté à l’économie de ce secteur puisque les retombées ne se sont pas encore manifestées malgré des investissements importants.

Que faire si mon forfait mobile a augmenté ?

Tout d’abord, l’opérateur mobile est dans l’obligation d’informer le souscripteur sur les nouvelles conditions de son offre, augmentation des prix incluse, et cela au moins 1 mois avant leur application. Le souscripteur peut tout à fait refuser ces conditions et la résiliation sans frais est toujours possible. Il est aussi envisageable de faire jouer la concurrence. Certains opérateurs proposent même des cadeaux, des options et des offres exclusives pour faciliter l’acceptation de cette transition.