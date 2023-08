09 août 2023 à 00h15 par Philippe

Inflation : près de 40% des Français ont ajusté leurs dépenses de télécommunications pour faire face à la situation économique

Une étude récente montre que plus d'un tiers des Français assurent avoir modifié leurs achats de services de télécommunications du fait de la situation économique, et notamment de l'inflation. Ces ajustements des dépenses, auxquels s'ajoute le fait que les hausses tarifaires des acteurs du secteur ont été moins fortes que pour d'autres biens de consommation, ont néanmoins permis d'améliorer la perception valeur/prix des consommateurs.

Les résultats de l'étude mondiale a été publiée par le cabinet de conseil Simon-Kucher a publié les résultats de sa dernière étude mondiale sur les télécommunications. 8000 répondants de 18 pays ont participé, dont 430 Français. Cette étude, menée tous les ans, analyse le comportement des ménages dans le contexte inflationniste des derniers mois, la perception que les consommateurs ont de leur fournisseur de télécommunications et les tendances concernant le taux de résiliation.

Les services de télécommunications reviennent à leur niveau d'avant crise COVID en termes d'importance

La première partie de l'étude, qui se concentre sur l'environnement de marché, révèle que l'importance des services pour les consommateurs se normalise, après avoir explosé en 2020 et jusqu'à l'année dernière du fait du COVID et de l'essor du télétravail. Le haut débit, le mobile et les services TV ont en effet perdu près de 20 points d'importance par rapport à 2022.

L'inflation a impacté les comportements des consommateurs

L'inflation observée depuis début 2022 n'a pas été sans effet sur les comportements des consommateurs. Un tiers d'entre eux affirment avoir modifié leur consommation de services de télécommunications : soit en réduisant leur niveau de service, pour un prix inférieur (20%), soit en passant chez un fournisseur plus compétitif (20%), ou encore en diminuant leurs dépenses de services annexes (30%).

Le prix, critère le plus important pour les consommateurs

La perception prix/valeur des services de télécommunications s'est cependant améliorée par rapport à l'année dernière (+14 points) : 1 français sur 2 estime que ces services ont un prix juste voire abordable.

Le prix reste le premier critère en termes d'importance pour les consommateurs de services, plébiscité par 40% des sondés sur le mobile et 30% sur le haut-débit.

L'importance de stabilité du réseau diminue cependant, alors que d'autres critères plus qualitatifs (marque, rapidité de résolution des défauts) émergent.