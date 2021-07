12 juillet 2021 à 09h19 par Philippe | 29 juillet 2021 à 04h04

Des informations fuites sur le Huawei P50 avant même sa présentation officielle

La sortie du Huawei P50 est un peu en retard cette année, mais des informations ont récemment fuité avant sa commercialisation. La gamme P50, déclinée en version Pro et Pro+, devrait donc voir le jour au milieu de l'été. Le smartphone chinois est très attendu car c'est le premier à embarquer nativement le système HarmonyOS. Par ailleurs, la qualité photo des smartphones Huawei haut de gamme n'est plus à prouver.

D'après les rumeurs, les smartphones Huawei P50 et P50 Pro devraient être équipés de quatre capteurs photo et le P50 Pro+ aurait droit à une cinquième lentille. La version de base embarquerait un module principal, un ultra grand-angle, un téléobjectif et un dernier capteur dont le rôle reste à préciser. La version Pro ajouterait une fonction périscopique et le Pro+ combinerait un téléobjectif et un objectif périscopique pour des zooms d'une grande qualité.

Côté esthétique, le smartphone devrait être disponible en cinq coloris : doré, vert, bleu, noir et blanc. L'originalité du design du P50 repose surtout sur son bloc photo. Disposés à l'arrière du téléphone, les capteurs sont situés dans deux grands cercles positionnés à la verticale dans le coin supérieur gauche du smartphone. À l'avant, la caméra frontale est logée dans un poinçon au centre supérieur de l'écran. Du côté des matériaux utilisés, l'aluminium et le verre composent la partie dorsale du smartphone.

Le Huawei P50 devrait rester dans les standards actuels en termes de mémoire. En tant que téléphone mobile haut de gamme, il embarquera au moins 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le doute subsiste toutefois sur le chipset utilisé par la gamme P50. Depuis les sanctions commerciales appliquées à son encontre par les Etats-Unis, Huawei ne peut, en théorie, plus produire ses puces Kirin. Le constructeur chinois pourrait donc se tourner vers un Snapdragon 888 ou alors utiliser son propre processeur Kirin 9000. Quoi qu'il en soit, la puce devrait être compatible 5G. Les utilisateurs peuvent donc dès maintenant comparer les forfaits mobiles pour choisir celui qui conviendra le mieux à leur nouveau téléphone. Concernant la batterie et l'autonomie de ce dernier, rien n'est encore certain.

L'écran du Huawei P50 et de ses déclinaisons haut de gamme utilise la technologie OLED. Le constructeur chinois fait l'impasse sur la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, de plus en plus courante sur les smartphones modernes, pour se contenter de 90 Hz. La diagonale de l'écran du P50 mesurera 6,2 pouces et celle du P50 Pro fera 6,6 pouces. Le mystère reste entier pour la version P50 Pro+. Côté résolution, l'écran OLED affichera du Full HD+ 2340 x 1080 pixels sur la version de base et du 2640 x 1200 pixels sur le P50 Pro. Enfin, les mobiles Huawei de cette gamme prennent en charge le HDR.

Pour finir, les rumeurs ne font pas état du prix du Huawei P50. Cependant, les tarifs devraient rester dans l'ordre de grandeur de l'ancienne itération du smartphone chinois. Le Huawei P40 était affiché à 799€, la version Pro à 999€ et le Pro+ à 1399€. Le constructeur ne devrait pas revoir ses prix à la hausse.