27 février 2020 à 06h00 par Philippe

Installer les services Google sur les nouveaux smartphones Huawei est déconseillé

Depuis le 19 mai dernier, les Etats-Unis considèrent que Huawei constitue une menace sur le plan de la sécurité nationale en raison de la possibilité pour les autorités chinoises de détourner ses produits à des fins d'espionnage. En raison de l'embargo américain, les nouveaux smartphones de Huawei sont concernés par cette décision. On peut notamment penser au Huawei Mate 30 Pro ou encore aux futurs P40 Pro et Mate Xs, qui ne peuvent pas disposer des applications et des services Google.

Dans une réponse sur la page de support d'Android, Google demande aux utilisateurs d'un smartphone Huawei ou Honor sans licence Android de ne pas installer les services et applications de la suite Google Mobile Services (GMS).

Le géant américain déconseille d'installer les applications Google, comme Gmail, le Play Store ou encore Google Maps sur les nouveaux smartphones de ces deux marques. Google a d'ailleurs remarqué que des solutions de contournement donne la possibilité d'installer les Google Mobile Services sur les nouveaux modèles non certifiés.

Selon Google, les applications ne fonctionneront pas de manière fiable, car la sécurité peut être compromise et le chargement des applications de Google comporte aussi un risque important d'installer une application qui a été modifiée ou falsifiée de manière à compromettre la sécurité des utilisateurs.

La firme américaine souligne également que les appareils certifiés Play Protect passent par un examen de sécurité et un processus de test de compatibilité rigoureux, effectués par Google, afin de garantir la sécurité des données utilisateur et des informations sur les applications.

En mai, cela fera un an que les États-Unis ont inscrit Huawei sur leur liste noire susceptibles de constituer une menace sur le plan de la sécurité intérieure. Le groupe chinois, qui désirait devenir numéro 1 du marché du smartphone devant Samsung dès 2020, a récemment déclaré qu'il s'attend à une année 2020 difficile sachant que sa croissance a été probablement plus faible que prévu en 2019. Le fabricant estime que son chiffre d'affaires en 2019 a progressé de 18% à 109 milliards d'euros, soit une croissance moins rapide qu'en 2018, qui avait atteint 19,5%.

Huawei a écoulé cette année plus de 240 millions de smartphones mais l'essentiel des appareils vendus sont des modèles lancés avant les sanctions américaines.