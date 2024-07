10 juillet 2024 à 00h15 par La rédaction

Internet mobile : Bouygues Telecom et SFR détrônent Orange, Free à la traîne

nPerf a publié un nouveau baromètre afin d'illustrer les performances globales de l'Internet mobile des opérateurs Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free. Pour ce baromètre, 811 054 tests réalisés dans l'app nPerf (Android et iOS) par 112 084 utilisateurs en France ont été pris en compte, au premier semestre 2024. nPerf propose des données indépendantes des fournisseurs Internet.

Le score nPerf prend en compte les mesures des débits et de la latence ainsi que la performance de navigation web et streaming vidéo de façon à représenter la qualité de l'expérience utilisateur pour un usage commun d'Internet.

Bouygues Telecom et SFR en tête

Les tendances observées en fin d'année 2023 se confirment. Après avoir réduit leur écart avec le leader du marché, Bouygues Telecom et SFR se sont hissés à la première place de notre podium. Leurs abonnés ont profité de la meilleure connexion Internet mobile au premier semestre 2024.

Bouygues Telecom : Co-leader et champion de la latence

Grâce à ses excellents résultats en débit montant et à sa première place sur la latence (29.7 ms), le streaming et la navigation, Bouygues Telecom a atteint un score moyen de 97 445 nPoints dans le baromètre et occupe avec SFR, la première place du classement. Bouygues Telecom obtient la meilleure note sur l'ensemble des indicateurs à l'exception du débit descendant. La croissance des performances de Bouygues Telecom est d'autant plus remarquable qu'elle est continue sur l'ensemble de la période étudiée.

SFR : Co-leader et 1er ex aequo sur les débits

SFR a maintenu les excellentes performances observées en fin d'année 2023 et devient co-leader du classement sur le premier semestre 2024 avec un score remarquable de 96 899 nPoints. Avec une légère avance, les abonnées SFR ont bénéficié des débits les plus élevés au cours de ce semestre. Avec un débit descendant moyen de 122 Mb/s (+30% en 1 an) SFR a rejoint Orange, jusqu'ici indétrônable. L'amélioration des performances est comparable sur le débit montant, avec un débit moyen de 16 Mb/s, SFR est premier à égalité avec Bouygues Telecom.

Orange : En embuscade

Orange se positionne en troisième position, d'une très courte tête, et a offert au premier semestre des performances assez proches de celles de Bouygues Telecom et SFR. Les abonnés Orange continuent de bénéficier de la meilleure performance en termes de débit descendant et de navigation, à égalité avec SFR et Bouygues Telecom. L'ouverture de ses réseaux 5G à l'ensemble de ses abonnés le 3 juin a eu un effet immédiat sur les performances moyennes de l'opérateur, et une forte augmentation des résultats en juin 2024 a été constatée.

Free : En quête de performance

Free clôture notre classement, comme en fin d'année 2023, en quatrième position. Les performances moyennes souffrent toujours d'une expérience moins efficace que celle de ses concurrents.

Conclusion

Les Français ont bénéficié d'une amélioration continue des performances des réseaux au cours du premier semestre 2024, avec une augmentation moyenne de 2% du score (S1 2024 vs S1 2023). Cependant, il est notable que cette croissance ralentit au fil des trimestres, et que le gain de performance moyenne observé sur les vitesses de connexion (débits montants et descendants) ne se traduit pas par une amélioration des usages avancés tels que la navigation et le streaming.

Qui remportera la couronne en 2024 ? Bouygues Telecom et SFR se sont hissés au sommet du classement pour l'internet mobile, mais Orange est en progression. D'ici fin 2024, le suspens reste intense : qui parviendra à se démarquer ?