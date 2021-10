29 octobre 2021 à 03h20 par Philippe

Internet mobile : quelles sont les 15 plus grandes agglomérations en France métropolitaine avec les meilleures performances ?

nPerf a publié le baromètre des performances de l'Internet mobile consacré aux 15 agglomérations les plus peuplées de France métropolitaine qui concentrent chacune plus de 400 000 habitants sur la période de janvier à septembre 2021 inclus.

Les villes

Cette année, et après deux années consécutives de sacre pour Strasbourg, la victoire revient à Lille. Les habitants de cette agglomération ont en effet bénéficié, depuis début 2021, d'un très bon débit descendant moyen de 90 Mb/s, ainsi d'une très bonne qualité de navigation web et de streaming, ce qui la hisse finalement en première place des scores

Lille est suivie sur le podium par l'autre agglomération nordiste de ce classement, Douai-Lens, et sur la troisième marche se trouve Lyon. Quant à l'agglomération strasbourgeoise, elle chute brutalement jusqu'à la neuvième place ! En queue de peloton figure cette année Toulon.

A noter que, hormis Lyon, les plus grosses agglomérations de France, à savoir Paris et Marseille, sont loin de bénéficier des meilleures performances de l'Internet mobile, puisqu'elles se situent respectivement à la 6ème et 8ème place du classement.

Les scores de ces 15 agglomérations ont globalement augmenté de 7%. Rappelons que les scores incluent la latence, le débit montant ainsi que des tests de streaming et de navigation web.

Les opérateurs

Les abonnés Orange sont ceux qui ont bénéficié des meilleures performances de l'Internet mobile, sur une large majorité des 15 agglomérations, exceptées Aix-Marseille, Nice-Cannes, Antibes et Avignon. En effet, SFR l'emporte de justesse à Marseille, et plus largement à Nice, face à Orange. Bouygues mène la course dans l'agglomération d'Avignon.

Ce sont également les abonnés Orange qui, dans la plupart des 15 agglomérations, ont bénéficié des meilleurs débits descendants moyens. Toutefois, et comme l'année dernière, à

Nantes c'est SFR qui a fourni à ses abonnés les plus forts débits parmi les quatre opérateurs.

Même cas de figure à Nice-Cannes-Antibes, où le débit descendant moyen de SFR est le plus élevé et contribue à sa victoire au score final. Pour la première fois, Free a proposé le meilleur débit descendant sur une agglomération, à savoir Avignon.

Le classement final des opérateurs sur les 15 agglomérations est le suivant :