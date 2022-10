19 octobre 2022 à 00h15 par Philippe

Internet mobile : quelles sont les 15 plus grandes agglomérations en France métropolitaine avec les meilleures performances ?

nPerf a publié le baromètre des performances de l'Internet mobile consacré aux 15 agglomérations les plus peuplées de France métropolitaine qui concentrent chacune plus de 400 000 habitants sur la période d'octobre 2021 à septembre 2022 inclus.

Les villes

Cette année réaffirme l'avance de Lille sur les autres principales agglomérations métropolitaines, grâce à sa deuxième année consécutive au sommet du classement. Les habitants de cette agglomération ont en effet bénéficié, depuis le T4 2021, d'un excellent débit descendant de 145 Mb/s (+61% en un an). Ses bonnes performances sur les autres indicateurs, en particulier sur la navigation web et le streaming vidéo, la hissent de nouveau en première place, et en font par la même occasion la première ville à atteindre les 100 000 nPoints dans le classement du TOP15.Sur la deuxième marche, nous retrouvons l'ancien vainqueur de 2019 et 2020, Strasbourg, qui reprends des couleurs (9ème en 2021) et s'approche des 100 000 points. L'agglomération alsacienne est elle-même talonnée par Bordeaux, qui retrouve le podium en permutant son rang avec Lyon, troisième classée en 2021. De leur côté, Douai-Lens cède sa deuxième place pour finir 5ème, dans un mouchoir de poche avec Lyon, et Toulon ne parvient pas à s'extraire de la dernière position de ce classement. On citera enfin, entre autres, le cas particulier d'Avignon, qui finit 2ème sur le débit descendant, mais figure malgré tout 10ème au score.

Comme l'année dernière, hormis Lyon, les plus grosses agglomérations de France (Paris et Marseille) sont une nouvelle fois loin des meilleures performances de l'Internet mobile, puisque toujours en 6ème et 8ème place du classement, respectivement.

Fait intéressant, lors du dernier rapport sur ce TOP15, aucune agglomération avait enregistré un débit descendant moyen supérieur (ou égal) à 100 Mb/s. Aujourd'hui, pas une seule ne figure en-dessous.

Les scores de ce TOP15 ont nettement progressé cette année (+ 17%), sans doute à cause de la généralisation progressive de la 5G sur les principaux réseaux mobiles.

Les opérateurs

Les abonnés Orange ont bénéficié des meilleures performances de l'Internet mobile dans les deux tiers des agglomérations du TOP15. En effet, SFR est sacré vainqueur à Lyon, Aix-Marseille, Bordeaux et Nice-Cannes-Antibes (NCA), tandis que Bouygues l'emporte à Grenoble, mais plus à Avignon.En ce qui concerne les débits moyens de téléchargement, Orange enregistre les meilleures performances dans les villes où il finit vainqueur au score, à deux différences près : à Bordeaux il montre le meilleur débit descendant mais ne gagne pas au score, et inversement à Nantes. SFR à l'avantage à Lyon, Aix-Marseille et NCA, et Bouygues à Grenoble. Enfin, et pour la deuxième fois seulement, Free a proposé le meilleur débit descendant dans une agglomération : Nantes.