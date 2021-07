06 juillet 2021 à 06h52 par Philippe

iodé, une nouvelle solution qui permet de bloquer les publicités et les mouchards sur les smartphones

A chaque fois que nous utilisons notre smartphone, nos données personnelles sont collectées par Google et d'autres géants de la tech sur notre smartphone, et ce, souvent à notre insu. Ces collectes peuvent être utilisées pour influencer ou manipuler nos comportements d'achats. De plus, ces données peuvent être partagées avec des tiers aux motivations opaques, voire être piratées.

C'est pour répondre à ces enjeux de protection de la vie privée et aussi de l'environnement que iodé, une jeune entreprise française, commercialise depuis un an des smartphones qui ont pour fonction de protéger notre vie privée et aussi d'être plus respectueux de la nature.

Le système iodé est basé sur Android et dépourvu des mouchards Google. Ce système permet également de bloquer les collectes de données vers des destinataires considérés par la communauté open source comme des mouchards (publicitaires, spammeurs, télémétrie, logiciels malveillants…). Ceci a pour conséquence directe de protéger les données mais aussi de réduire la consommation d'énergie liée aux applications et d'avoir une meilleure durée de vie de la batterie par rapport à un système Android classique.

La protection standard est active par défaut sur toutes les applications. Depuis la mise à jour iodé datant de mai 2021, une nouvelle section paramètres permet de renforcer la protection sur les applications souhaitées afin de pouvoir bloquer plus de destinataires indésirables. La protection standard comporte une liste de 400 000 publicitaires et mouchards. La protection renforcée inclut la protection standard à laquelle sont ajoutées 3 sous-catégories au niveau des sites sociaux. Cette protection inclut 4000 sites tels que facebook.com, les sites adultes contenant plus de 300 000 sites et les sites extrêmes qui englobent plus de 600 000 mouchards en plus.

Autre nouveauté depuis la migration du système iodé vers Android 11 : la mise en place d'une permission unique qui permet d'accorder temporairement à une application l'accès à une autorisation telles que la géolocalisation, le microphone ou l'appareil photo par exemple tant que cette application est au premier plan. Une fois que l'on quitte l'application, celle-ci perd l'accès à cette autorisation et doit la demander à nouveau, un stockage plus sûr qui permet de bien isoler l'espace rendu disponible pour chaque application, avec des données publiques et des données privées, améliorant ainsi la sécurité des données.