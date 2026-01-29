29 janvier 2026 à 00h00 par Philippe

iOS 12.5.8 prolonge la vie des iPhone 5s et 6 plus de dix ans après leur sortie

Alors qu’Apple concentre actuellement toute son attention sur les futures évolutions d’iOS et le déploiement de nouvelles bêtas destinées aux iPhone récents, la firme de Cupertino a créé la surprise en publiant, en toute discrétion, une mise à jour pour des appareils que beaucoup considéraient déjà comme des reliques technologiques. Les iPhone 5s et iPhone 6, lancés respectivement en 2013 et 2014, viennent en effet de recevoir iOS 12.5.8, une version corrective destinée à prolonger leur bon fonctionnement bien au-delà de ce que l’on pouvait raisonnablement attendre.

Un geste rarissime pour des smartphones âgés de plus de dix ans, qui illustre une nouvelle fois la politique singulière d’Apple en matière de longévité logicielle.

Une mise à jour symbolique, mais essentielle

Contrairement aux mises à jour classiques d’iOS, iOS 12.5.8 n’apporte ni nouvelles fonctionnalités ni améliorations visibles de l’interface. Son objectif est beaucoup plus technique, mais fondamental. Selon les notes de version officielles, cette mise à jour prolonge la validité d’un certificat système indispensable au fonctionnement de services clés comme iMessage, FaceTime et l’activation de l’appareil.

Sans ce correctif, ces services auraient cessé de fonctionner à partir de janvier 2027, en raison de l’expiration du certificat embarqué dans les appareils concernés. En clair, des iPhone pourtant encore parfaitement opérationnels auraient perdu la capacité d’envoyer des messages via iMessage, de passer des appels FaceTime, voire d’être activés après une réinitialisation.

Avec iOS 12.5.8, Apple repousse cette échéance et garantit la continuité de ces services au-delà de cette date critique.

Des appareils officiellement obsolètes, mais toujours soutenus

La mise à jour concerne l’ensemble des terminaux bloqués sur iOS 12, sans possibilité d’évolution vers iOS 13 ou une version ultérieure :

iPhone 5s

iPhone 6 et iPhone 6 Plus

iPad Air (1re génération)

iPad mini 2 et iPad mini 3

iPod touch (6e génération)

Pour ces appareils, la dernière mise à jour remontait au 23 janvier 2023, soit plus de trois ans sans la moindre évolution logicielle. Le retour d’Apple sur cette branche du système, pourtant abandonnée depuis longtemps, constitue donc un événement particulièrement inhabituel.

En parallèle, Apple a également déployé iOS 15.8.6 et iPadOS 15.8.6 pour d’autres modèles anciens, comme les iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE de première génération, ainsi que plusieurs iPad et iPod touch plus récents, prolongeant là aussi la validité des certificats système.

Une stratégie déjà observée, mais toujours surprenante

Ce n’est pas la première fois qu’Apple intervient sur des appareils officiellement sortis de son cycle de support. En 2022, puis en 2023, l’entreprise avait déjà publié des mises à jour ciblées pour colmater des failles de sécurité critiques sur des iPhone très anciens. En 2025, l’iPhone 6s avait à son tour bénéficié d’un correctif tardif.

La différence, cette fois, réside dans la nature de la mise à jour. iOS 12.5.8 ne corrige pas une vulnérabilité de sécurité majeure, mais empêche une obsolescence logicielle brutale liée à l’expiration d’un composant cryptographique. Une démarche préventive, rare dans l’industrie, et d’autant plus notable qu’elle concerne des produits vieux de plus de douze ans.

Une longévité qui dépasse les standards du marché

Apple ne communique jamais officiellement sur la durée exacte de prise en charge logicielle de ses iPhone. La firme évoque généralement un minimum d’environ cinq ans, sans engagement chiffré. Dans les faits, la réalité dépasse largement ce cadre théorique.

À titre de comparaison, l’iPhone 5s est sorti la même année que le Galaxy S4 de Samsung ou le Nexus 5 de Google, des modèles qui ont cessé de recevoir la moindre mise à jour depuis de nombreuses années. Voir un smartphone de 2013 bénéficier encore d’un correctif officiel en 2026 reste exceptionnel.

Longtemps, cet écart a mis en lumière un contraste marqué entre iOS et Android. La situation a toutefois évolué ces dernières années du côté d’Android, Google et Samsung s’engageant désormais à assurer jusqu’à sept ans de mises à jour pour certains modèles. De son côté, Apple continue de maintenir un niveau d’exigence élevé en matière de suivi logiciel, sans pour autant formaliser publiquement sa politique.

Un intérêt concret pour les utilisateurs… et pour l’environnement

Même si ces anciens iPhone ne peuvent plus exécuter la majorité des applications modernes et restent limités en matière de sécurité, iOS 12.5.8 leur permet de conserver un usage fonctionnel pour des tâches de base. Téléphones secondaires, appareils familiaux, terminaux de secours ou simples objets connectés à un réseau Wi-Fi domestique : ces usages restent pertinents pour de nombreux utilisateurs.

En prolongeant la durée de vie logicielle de ses appareils, Apple contribue également à limiter le renouvellement prématuré du matériel et, indirectement, la production de déchets électroniques. Une dimension rarement mise en avant par la marque, mais qui s’inscrit dans un discours plus large sur la durabilité de ses produits.

Une mise à jour à installer sans attendre

Même si l’échéance de janvier 2027 peut sembler lointaine, Apple recommande implicitement l’installation immédiate d’iOS 12.5.8. Cette mise à jour garantit la continuité d’iMessage et de FaceTime, sécurise l’activation future des appareils et corrige potentiellement des dysfonctionnements accumulés depuis la dernière version publiée en 2023.

Pour un correctif aussi discret que fondamental, iOS 12.5.8 rappelle que, chez Apple, même les produits que le marché a depuis longtemps relégués au rang de « pièces de musée » peuvent encore bénéficier d’un sursaut de support. Une rareté dans l’industrie technologique, et un signal fort envoyé aux utilisateurs attachés à la longévité de leurs appareils.