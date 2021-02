01 février 2021 à 05h00 par Philippe

iOS 14.4 : Apple corrige trois failles de sécurité actuellement exploitées par des hackers

Apple a commencé à déployer la mise à jour iOS 14.4 sur les iPhone et iPad (iPadOS 14.4). Il s'agit de la quatrième mise à jour d'iOS 14 depuis son lancement l'été dernier. Cette dernière version contient des correctifs ainsi que plusieurs nouveautés, la plus visible étant la fonction de transfert audio entre les iPhone équipés de la puce U1 sur l'iPhone 11 et 12 et le HomePod mini.

La distance Audio est même prise en compte, car l'iPhone utilise son moteur haptique de plus en plus fort dès qu'il se rapproche de l'enceinte. On constate également l'arrivée d'une nouvelle reconnaissance des QR codes via l'Appareil Photo.

Autre nouveauté, iOS 14.4 peut désormais détecter si les pièces du bloc photo ont été changées par des pièces non-officielles, en avertissant le propriétaire du smartphone via une notification.

iOS 14.4 corrige également trois importantes failles de sécurité qui pourraient avoir été exploitées par des hackers. Elles concernent le noyau du système ainsi qu'un bug sur WebKit, la technologie utilisée par le navigateur Safari. Ces failles permettaient à une application de s'accorder des privilèges inédits, ou bien l'exécution d'un code à distance grâce à WebKit. Les utilisateurs ont donc intérêt à installer rapidement cette dernière mise à jour puisqu'il est possible que ces brèches soient déjà exploitées par des acteurs malveillants.