11 juin 2021 à 07h20 par Philippe

Qui sont les grands gagnants d'iOS 14.5 ?

Depuis le 26 avril 2021, toute application lancée ou mise à jour sur l'App Store iOS devra se conformer aux nouvelles mesures de protection de la vie privée incluses dans iOS 14.5, ce qui signifie qu'elles devront inclure une fonctionnalité permettant de demander à tout utilisateur d'iOS 14.5 l'autorisation de collecter des informations le concernant. Nous avons exploité nos estimations du marché pour donner une image claire de l'état de l'adtech mobile après la refonte de la confidentialité d'iOS.

Quels ont été les SDK les plus populaires après la sortie d'iOS 14.5 ?

Comme on pouvait s'y attendre, les SDK d'Apple sont en tête du classement des SDK les plus populaires en termes d'installations uniques d'iOS dans le monde. Les six premiers SDK appartiennent tous à la catégorie des outils et des utilitaires, ce qui montre que la fonctionnalité transparente est une priorité absolue pour les développeurs qui cherchent à créer la meilleure expérience utilisateur possible pour leur public.

Dans la nouvelle norme de respect de la vie privée, quels étaient les SDK de plateforme publicitaire et les SDK d'attribution publicitaire les plus populaires ?

Admob et AdX de Google occupent les deux premières places du classement des kits de développement de plateformes publicitaires, suivis de Unity Ads, Facebook Audience Network, Flurry, Applovin et Cartboost. ironSource, ByteDance, MoPub, Tencent et Amazon figurent également dans le top 20. Un groupe diversifié de SDK de plateformes publicitaires est toujours utilisé dans le monde entier, car la publicité in-app reste une forme populaire de monétisation sur les boutiques d'applications. En 2021, les dépenses publicitaires mobiles devraient dépasser 290 milliards de dollars, soit un taux de croissance annuel composé de 21 % sur deux ans. Les plateformes publicitaires resteront un élément essentiel de l'écosystème mobile dans son ensemble.Au-delà des plateformes, les annonceurs mobiles utilisent les SDK d'attribution publicitaire pour comprendre l'efficacité de leurs publicités, dénicher les plus performantes et discerner le meilleur retour sur investissement publicitaire (ROAS). Firebase SDK et Google Analytics SDK de Google restent les plus demandés pour ce type d'attribution publicitaire. Les autres acteurs notables sont Branch SDK, GameAnalytics SDK et Adjust SDK. Pour les utilisateurs d'iOS 14.5 qui activent le suivi via le cadre AppTrackingTransparency (ATT), les services d'attribution sont toujours importants pour informer les mesures de marketing. Toutefois, les éditeurs auront besoin de plus d'informations pour se faire une idée complète dans le cadre de la nouvelle norme de confidentialité. C'est là que les données d'audience au niveau du marché sont nécessaires : pour combler cette lacune et informer les éditeurs sur leur audience et les endroits qu'ils doivent cibler.

La publicité in-app est une méthode de monétisation populaire parmi les jeux, en particulier les jeux occasionnels. Elle offre aux utilisateurs l'avantage de jouer au jeu sans avoir à payer directement les achats in-app et est bien adaptée aux sessions de jeu plus courtes et plus fréquentes. Au lieu de cela, ce coût est transféré de l'utilisateur vers l'annonceur. Nous avons examiné les jeux occasionnels les plus téléchargés depuis l'entrée en vigueur d'iOS 14.5. Il s'agit de Project Makeover, ROBLOX, Subway Surfers et Bridge Race.Au-delà de la publicité, qu'en est-il des analyses générales qui renseignent sur l'expérience utilisateur ? Quels sont les principaux SDK d'analyse utilisés depuis iOS 14.5 ?

Si les SDK d'analyse des applications se recoupent souvent avec les SDK d'attribution des publicités, les SDK d'analyse sont principalement utilisés pour savoir comment les gens utilisent votre application et pour informer le développement des fonctionnalités et les mesures de marketing. La compréhension du comportement des utilisateurs est essentielle pour une planification efficace de la feuille de route et pour votre stratégie globale en matière d'applications. Des informations sur l'engagement au niveau du marché, telles que le temps moyen passé par l'utilisateur et la durée de la session, seront nécessaires pour compléter les analyses existantes en raison des exclusions sous iOS 14.5. Les données relatives aux utilisateurs restent extrêmement précieuses et devront être associées à des informations sur le marché pour donner une image claire de l'audience.

La ligne de fond : Les études de marché combleront le vide laissé par iOS 14.5

Comprendre le public est essentiel pour fidéliser les utilisateurs engagés, cultiver un sentiment positif et informer une feuille de route produit. Avec le bouleversement par Apple du secteur de l'attribution et de l'analyse mobiles, les données au niveau du marché sont plus importantes que jamais pour la stratégie d'un spécialiste du marketing. Les informations sur le marché fournissent des signaux sur la santé d'une application, une fenêtre sur le comportement du public et, en fin de compte, comblent le vide laissé par les données sur les utilisateurs.