06 juillet 2020 à 06h00 par Philippe

iOS 14 révèle qu'une cinquantaine d'applications espionnent votre presse-papiers

La dernière version du système d'exploitation pour iPhone, iOS 14 est prévu pour l'automne 2020, mais une version bêta est déjà disponible en test. Cette bêta d'iOS 14 intègre une fonction antispam, qui permet de détecter les applications qui ont des comportements suspects et dangereux pour vos données. De nombreux utilisateurs qui ont installé la version bêta d'iOS 14, se sont rendus compte que des applications comme TikTok, permettaient d'accéder à leur presse-papiers lorsqu'elles sont ouvertes.

TikTok n'est pas la seule application à accéder au presse-papiers sur iOS. En mars 2020, deux chercheurs en sécurité informatique Talal Haj Bakry et Tommy Mysk ont découvert que plusieurs applications sur iOS très populaires ont la fâcheuse tendance d'enregistrer les données enregistrées dans le presse-papiers.

L'application TikTok de l'entreprise chinoise n'est pas la seule à procéder ainsi. Ces chercheurs sont parvenus à dénombrer pas moins de 53 applications collectant abusivement des informations du presse-papiers. C'est le cas des applications suivantes : ToTalk, Tok, Truecaller, Viber, Weibo, Zoosk, 10% Happier: Meditation, 5-0 Radio, Police Scanner, Accuweather, AliExpress Shopping App, Bed Bath & Beyond, Dazn, Hotels.com, Hotel Tonight, Overstock, Pigment - Adult Coloring Book, Recolor Coloring Book to Color, Sky Ticket, The Weather Network, 8 Ball Pool, AMAZE!!!, Bejeweled, Block Puzzle, Classic Bejeweled, Classic Bejeweled HD, FlipTheGun, Fruit Ninja, Golfmasters, Letter Soup, Love Nikki, My Emma, Plants vs. Zombies Heroes, Pooking - Billiards City, PUBG Mobile, Tomb of the Mask, Tomb of the Mask: Color, Total Party Kill, Watermarbling, ABC News, Al Jazeera English, CBC News, CNBC, Fox News, News Break, New York Times, NPR, NTV Nachrichten, Reuters, Russia Today, Stern Nachrichten, The Economist, The Huffington Post, The Wall Street Journal, Vice News.

Ces applications lisent les presse-papiers alors qu'il n'y a aucune raison de le faire surtout que le presse-papiers. peut parfois servir à copier-coller des données sensibles comme les mots de passe, les messages personnels ou encore des coordonnées bancaires.