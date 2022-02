14 février 2022 à 00h15 par Philippe

iOS 15.3.1 : Apple corrige encore une importante faille de sécurité

En attendant iOS 15.4, qui sera plus fournie en nouveautés, avec notamment la reconnaissance faciale Face ID compatible avec les masques, Apple vient de corriger une faille critique du moteur de rendu de son navigateur internet Safari. Cette faille permet à un hacker d'exécuter du code arbitraire en permettant à amener l'utilisateur à se connecter à une page web vérolée.

En effet, les équipes d'Apple ont donc mis à jour un trou de sécurité au niveau du moteur de rendu WebKit, qui propulse le navigateur maison Safari sur tous les appareils de la marque. La mise à jour 15.3.1 corrige également un problème qui pouvait entraîner l'absence de réponse des plages braille, une fonction d'accessibilité.

Il faut savoir que cette mise à jour iOS et iPadOS 15.3.1, watchOS 8.4.2 et macOS Monterey 12.2.1 n'apportent pas de nouveautés fonctionnelles ni même quelques optimisations ou améliorations.

Il semblerait qu'Apple attire de plus en plus les hackers. Depuis le début de l'année, C'est la troisième faille zero-day qu'Apple vient de corriger. Les deux premières failles étaient également exploitées par des pirates et ont été corrigés fin janvier. En 2021, c'est plus d'une quinzaine de failles zero-day qui ont été exploitées par des pirates