06 mars 2024 à 09h41 par La rédaction

iOS 17.4 : fin du monopole d'Apple sur l'iPhone en Europe

iOS 17.4 représente une étape majeure dans l'histoire de l'iPhone, car elle va bien au-delà d'une simple mise à jour logicielle. Cette nouvelle version d'iOS modifie en profondeur le fonctionnement de l'iPhone, en particulier pour les utilisateurs en Europe.

Apple, tout comme d'autres géants du numérique, se voit contraint de respecter le Digital Markets Act (DMA). Cette nouvelle réglementation européenne vise à limiter la puissance excessive des GAFAM en leur imposant un certain nombre de règles.

Le DMA représente un changement important pour les GAFAM et pourrait avoir un impact considérable sur leur modèle économique. Le Digital Market Act (DMA) contraignant Apple à revoir son modèle, la firme de Cupertino a obtempéré, non sans quelques réticences, en apportant des modifications à son fonctionnement.

Apple ouvre la porte aux magasins d'applications alternatifs sur iPhone

Apple va profondément modifier l'App Store pour se conformer à la loi européenne sur les marchés numériques. Le changement le plus important sera l'autorisation des boutiques d'applications alternatives, une première depuis la création de l'App Store en 2008.

Un nouveau processus de vérification a été mis en place pour garantir la sécurité des utilisateurs. Ce processus est moins strict que sur l'App Store officiel, ce qui offre plus de liberté aux développeurs.

Epic Games, l'éditeur de Fortnite, a déjà annoncé son intention de lancer sa propre boutique en ligne sur iPhone. Cette initiative vise à attirer les joueurs et à concurrencer l'App Store d'Apple.

Avec cette mise à jour iOS 17.4, vous pourrez choisir votre navigateur web par défaut. Fini l'obligation de Safari, vous aurez la liberté d'opter pour Chrome, Firefox ou tout autre navigateur de votre choix.

Apple Pay n'est plus le seul choix

Autre nouveauté, la puce NFC, jusqu'ici réservée à Apple Pay, sera enfin accessible aux applications tierces. Concrètement, cela signifie que vous pourrez payer avec votre iPhone via des applications bancaires autres que Apple Pay.

La société est maintenant contrainte d'étendre l'accès à Apple Pay. Cela signifie que les banques européennes peuvent désormais proposer leurs propres applications de paiement mobile utilisant la technologie NFC et le bouton dédié aux paiements sans contact de l'iPhone.

Les utilisateurs d'iPhone auront le choix entre Apple Pay et d'autres solutions de paiement mobile, comme celles proposées par leurs banques. Cette décision est une victoire pour la concurrence et pour les consommateurs, qui pourront désormais choisir l'option la plus adaptée à leurs besoins.